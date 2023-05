Amsterdam wil optreden tegen antisemitische spreekkoren na massale arrestatie, ‘Extra pijnlijk zo kort na 4 mei’

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam noemt het „onacceptabel” dat AZ-supporters in de metro van Amsterdam discriminerende en antisemitische liederen hebben gezongen. „Zelfs nadat ze door de politie waren gewaarschuwd”, zegt Halsema zondag in een reactie. De politie arresteerde zaterdag 154 voetbalsupporters van de Alkmaarse club AZ op verdenking van groepsbelediging en verstoring van de openbare orde. Elf supporters hebben de nacht doorgebracht in de cel omdat zij een bus zouden hebben vernield, meldt de politie. Ook zouden twee politiemensen mishandeld en beledigd zijn.

De burgemeester wil samen met de hoofdofficier van justitie en de politiechef hard optreden tegen antisemitisme. „Het is extra pijnlijk dat dit gebeurde zo kort na de herdenking op 4 mei”, aldus Halsema. De politie onderzoekt de zaak en later zal het Openbaar Ministerie een beslissing nemen of de supporters strafrechtelijk worden vervolgd.

Metro stilgezet

De politie was zaterdagavond aanwezig in de metro en heeft de groep supporters die discriminerende leuzen scandeerde meerdere keren gewaarschuwd. Toen zij doorgingen met zingen werd de metro stilgezet, nog voor het de Johan Cruijff Arena had bereikt. De 154 op heterdaad betrapte supporters werden in bussen naar het cellencomplex in Amsterdam Zuid-Oost vervoerd. Bij aankomst begonnen zeker elf van hen de ramen van een bus te vernielen. De andere supporters zijn na identificatie en kort verhoor weer vrijgelaten. De elf vastgehouden voetbalhooligans zijn in de loop van zondag weer vrijgelaten.

Kamerlid Ulysse Ellian (VVD) vindt dat de politie „daadkrachtig” heeft opgetreden. „Antisemitisme mag nooit getolereerd worden”, schrijft hij op Twitter. „Nu vervolgen en tot slot allemaal meenemen naar het namenmonument in Amsterdam.” Ook de organisaties Centraal Joods Overleg en Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) hebben in een reactie aan persbureau ANP laten weten blij te zijn met het snelle optreden van de politie.