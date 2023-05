Ajax pakt in stijl het kampioenschap op de laatste speeldag van de Vrouwen Eredivisie

Een overwinning in Zwolle tegen PEC op de twintigste en laatste speeldag van de competitie zou voor Ajax voldoende zijn om het kampioenschap in de Vrouwen Eredivisie binnen te halen. Maar zou de ploeg van coach Suzanne Bakker, bezig aan haar eerste seizoen op het hoogste niveau, bestand zijn tegen de druk? Zou Ajax, dat vorige week door een zege op FC Twente de kopppositie had overgenomen van de directe concurrent uit Enschede, niet tegen zichzelf gaan spelen in plaats van tegen middenmoter PEC?

Binnen tien minuten was het antwoord bekend. Nadat Evi Maatman voor Zwolle vanaf de rand van het strafschopgebied hard op de paal had geschoten, was het een minuut later aan de andere kant wel raak. Romée Leuchter kende geen zenuwen oog in oog met de keeper en schoot de bal met veel gevoel in de verre hoek. Ruim zestig kilometer oostelijker kwam FC Twente, achtvoudig landskampioen, in Enschede zo ongeveer op het zelfde moment op achterstand tegen Feyenoord. Een beter begin van wat voor Ajax zomaar een nerveuze middag had kunnen worden, was er niet.

Het was voor Leuchter, die in de zomer van 2021 overkwam van PSV, haar zestiende doelpunt van het seizoen. Daarmee is de 22-jarige spits geen topscorer van de Eredivisie, die eer is dit seizoen weggelegd voor Fenna Kalma, zij scoorde er dertig. Een van haar treffers is de gelijkmaker tegen Feyenoord op zondag, maar het is een treffer zonder waarde. Want Ajax is in Zwolle niet van plan ook maar iets cadeau te geven, al blijft PEC bij de 1-0 achterstand af en toe gevaarlijk. Maar in de laatste minuten voor de rust slaat Leuchter weer toe. Eerst geeft ze de voorzet voor de 2-0 van Quinty Sabajo en in de extra tijd maakt ze er zelf 3-0 van. In de tweede helft geven doelpunten van Tiny Hoekstra (2) en Ashleigh Weerden de derde landstitel van Ajax in de clubgeschiedenis, en de eerste sinds 2018, extra cachet. De 1-6 van Zwolle, een doelpunt van de zestienjarige Bo van Egmond, doet daar tien minuten voor tijd niets meer aan af. De overwinning van FC Twente op Feyenoord (2-1) is alleen voor de statistieken. Twente kan later deze maand nog wel een prijs pakken in de bekerfinale tegen PSV op Hemelvaartsdag.

Teamprestatie

„Het is niet te beschrijven. Ik ben echt zo blij en zo trots op dit team. Eindelijk kunnen we zeggen dat we kampioen zijn”, zei uitblinker Leuchter na afloop tegen de NOS. „Toen we gelijkspeelden tegen Feyenoord [1-1, in maart in de Johan Cruijff Arena voor een recordaantal van 34.000 toeschouwers], leek het bijna over. Maar Fortuna won gelukkig van Twente. Toen ontstond er een nieuwe kans voor ons.”

Aanvoerder Sherida Spitse zei tegen ESPN dat ze heel erg had uitgekeken naar deze landstitel. De 32-jarige middenvelder en recordinternational, kwam in januari 2021 terug uit Noorwegen om met Ajax kampioen te worden. „Niet alles ging altijd honderd procent goed, maar dat hoort erbij in de topsport. Maar dit is heel mooi. Dit is de club waar ik als klein meisje al voor was en ik kwam hierheen om prijzen te halen. Dit hebben we met z'n allen gedaan.”