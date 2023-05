Aanhang van Feyenoord viert de landstitel al, Arne Slot blíjft scherp

Zeven minuten voor tijd, bij een 2-0 voorsprong tegen Excelsior, klapt Arne Slot een vuist in zijn handpalm. De coach van Feyenoord is er nog niet gerust op. Hij roept naar Orkun Kökcü, zijn aanvoerder. Ze moeten feller zijn. „Oussama”, schreeuwt hij naar linksbuiten Idrissi, als hij wil dat die dichter op zijn tegenstander kruipt. Kort daarvoor heeft Excelsior bijna de aansluitingstreffer gemaakt, een kopbal wordt ternauwernood weggewerkt voor de doellijn.

Waar de aanhang de komende landstitel al viert, beleeft Slot elke pass intens mee. Een cameraman die zijn zicht belemmert, stuurt hij weg. Hij vloekt binnensmonds als zijn ploeg nog een hoekschop tegen krijgt in de 88ste minuut. Hij weet dat het hier kan spoken, in het kleine stadion in bosrijk Kralingen. Louis van Gaal verloor er in 2007 de landstitel met AZ en Feyenoord ging er in 2017 onderuit in een kampioenswedstrijd.

„Héé, come on!”, roept Slot. Hij wijst hoe de verdediging moet staan, hoe aanvallers zich moeten positioneren. Als de blessuretijd ongeschonden is doorgekomen, balt hij zijn vuisten en draait zich opgelucht naar zijn staf. De landstitel ligt nu echt voor het grijpen, één overwinning in de resterende drie wedstrijden is genoeg.

Een aantal spelers was in die slotfase „niet fanatiek genoeg” in de omschakeling en „niet snel genoeg” in de organisatie bij een corner tegen, zegt hij even later op de persconferentie, beneden in het krappe Woudestein. „Ik heb weinig invloed, maar ik denk dat ik nog een klein beetje invloed heb om daar als een malloot te gaan staan schreeuwen.”

Gemakzucht

Zaterdagavond zat Slot Manchester City tegen Leeds United te kijken, vertelt hij. Kort voor tijd mistte Manchester bij 2-0 een strafschop, waarop Leeds een minuut later aan de andere kant nog een doelpunt maakte. „Dan is het toch nog vijf minuten spannend. Je moet voorkomen dat je in zo’n situatie komt.”

Het is kenmerkend voor hoe Slot de lonkende landstitel benadert. Tot de laatste seconde zal hij iedere vorm van gemakzucht of mogelijke risico’s proberen uit te sluiten. Tekenend detail: aan een verzoek van Excelsior om voor het duel afscheid te nemen van Mats Wieffer, die vorig seizoen nog in Kralingen speelde, wordt geen gehoor gegeven. Slot: „Wij hebben ervoor gekozen om Mats zich volledig te laten richten op de wedstrijd”.

In 2011 maakte Slot als speler van Zwolle mee dat ze als koploper in de Eerste Divisie een voorsprong van vijftien punten verspeelden op RKC Waalwijk, dat kampioen werd. Zwolle liep uiteindelijk promotie mis. Hij heeft eerder gezegd dat hij meestal pas bij 3-0 rustig op de bank zit.

Slot komt momenteel weinig buiten omdat bijna iedereen tegen hem begint over het kampioenschap, zei hij vrijdag. Dat woord was in en rond de selectie min of meer verboden. „Je kan niet iets vieren wat je nog niet hebt”, merkt doelman Justin Bijlow op.

Al valt er de afgelopen weken bijna niet aan te ontkomen. In de lokale supermarkt wordt al speciaal kampioensijs en kampioensbier verkocht – met etiket in Feyenoord-kleuren. Kampioensboeken staan klaar om gedrukt te worden, net als bijlages door verschillende geschreven media.

Hij zit er ontspannen bij op de persconferentie, met een bekertje koffie. Slot bedankt voor bittergarnituur – niet nu met alle camera’s op hem gericht, merkt hij op. Koeltjes spreekt hij over de „drie matchpoints” die Feyenoord nu heeft, na de 2-0 op Excelsior. Te beginnen komende zondag om 16.45 uur in de eigen Kuip tegen Go Ahead Eagles. De huldiging op de Coolsingel is door de gemeente al met potlood gepland voor de dag erna, maandag 15 mei.

Tientallen zeecontainers staan zondagmiddag als een extra ring om het stadion in Kralingen, om een eventuele bestorming tegen te gaan als dit de kampioenswedstrijd zou zijn geweest. Dat scenario kon de prullenbak in door de zege van achtervolger PSV zaterdagavond bij Sparta.

Zo blijven taferelen als in 2017 uit. Dat kampioensduel, dat exact op dezelfde dag viel als deze zondag, behoort tot het collectieve trauma van de Feyenoord-aanhang. Ook toen was het stadion een vesting, destijds met honderden ME’ers. De spelersbus van Feyenoord moest stapvoets door een uitgelaten menigte rijden. Een fan – blijkbaar zonder toegangskaartje – was in een van de lichtmasten geklommen. Excelsior, dat tegen ieders verwachting met 3-0 won, was extra getergd omdat Feyenoord horecazaak Club Vie al had afgehuurd voor een feest.

„Net als zes jaar geleden gaan we proberen te stunten tegen de koploper”, roept de stadionspekaker vrolijk, even voor twee uur. „Met jullie support moet dat lukken.” Excelsior heeft de punten hard nodig – het staat zestiende, een plek die play-offs tegen degradatie naar de Eerste Divisie betekent.

Catenaccio

Feyenoord wint nu zeer moeizaam, in een draak van een stadsderby. De thuisploeg speelt een soort catenaccio en zakt met vijf verdedigers ver terug op eigen helft. Feyenoord ploetert op het droge, stroeve kunstgrasveld, terwijl de ploeg gebaat is bij hoog tempo.

Het veld is volgens Slot niet gesproeid, in die conditie is het in zijn ogen een „verschrikkelijke ondergrond”. Hij vindt dat kunstgrasclubs verplicht moet worden te sproeien bij droog en warm weer. Op de radio had hij gehoord dat het zou gaan regenen, maar pas na afloop viel er een buitje. Al wil hij het veld niet als excuus aanvoeren voor het slechte spel.

Even na vier uur zingt het halve stadion – veel Feyenoord-fans hebben een kaartje bemachtigd – steeds luider ‘Ga staan voor de kampioen’. De Mexicaanse spits Santiago Giménez heeft dan net zijn tweede doelpunt van de middag gemaakt, uit een prima dieptepass van invaller Quinten Timber. De eerste kopte hij na tien minuten binnen, op een voorzet van de Braziliaanse buitenspeler Igor Paixão.

Even voor half zes stapt Slot met een grote grijns de spelersbus in, als supporters achter dranghekken zijn naam scanderen. Onder applaus draait het voertuig het parkeerterrein af, op weg naar de Kuip, daar waar het zondag moet gaan gebeuren.