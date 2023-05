Veertien jaar cel voor Capitoolbestormer, hoogste straf tot nu toe

Een 49-jarige man is veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel bij de Capitoolbestorming op 6 januari 2021. Dat melden Amerikaanse media vrijdag. Peter Schwartz krijgt de straf voor het aanvallen van politieagenten met pepperspray en een stoel, toen hij het Amerikaanse overheidsgebouw binnen probeerde te dringen met zijn inmiddels ex-vrouw.

Het is de langste gevangenisstraf die tot nu toe door een rechter is gegeven aan een betrokkene van de Capitoolbestorming. Aanklagers hadden een nog hogere straf geëist, 24 jaar cel. De rechter noemde Schwartz een „soldaat tegen de democratie”, die deelnam aan „het soort chaos dat nog nooit in de geschiedenis van het land is gezien”. Vlak voor hij veroordeeld werd, zei Schwartz spijt te hebben van de schade die de bestorming heeft aangericht, maar de rechter geloofde dat niet.

De straf voor de man uit Pennsylvania viel met name hoog uit omdat hij een lange criminele voorgeschiedenis heeft. Volgens persbureau AP is hij sinds 1991 al 38 keer veroordeeld voor onder meer het mishandelen van agenten. Hij zat nog in zijn proeftijd toen hij het Capitool aanviel.

Op 6 januari 2021 bestormden honderden aanhangers van oud-president Donald Trump het overheidsgebouw in Washington, omdat ze het niet eens waren met de verkiezingsuitslag. Dat gebeurde na een protestmars waar Trump toe had opgeroepen. Er vielen zeker vijf doden en meer dan 140 agenten en een onbekend aantal relschoppers raakten gewond. Inmiddels zijn meer dan vijfhonderd mensen veroordeeld voor hun aandeel bij de aanval, van wie zeker de helft een gevangenisstraf heeft gekregen.

