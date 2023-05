Vakbonden kondigen tweedaagse staking bij NedCar aan

Werknemers van de Limburgse autofabrikant VDL NedCar in Born gaan vanaf maandag twee dagen staken. Dat heeft vakbond FNV zaterdag bekendgemaakt. Rond het middaguur verliep een ultimatum dat de vakbond aan de directie van de autofabrikant had gesteld. FNV en ook CNV eisen onder meer een beter sociaal plan voor de werknemers.

De staking begint maandag om 10.00 uur en zal 48 uur duren. Er werken zo’n 3.800 mensen bij NedCar, het is niet bekend hoeveel van hen het werk zullen onderbreken. Eerder deze week brak bij het bedrijf al een wilde staking uit, die door werknemers was georganiseerd en niet door vakbonden. Een sociaal plan is voor de medewerkers erg belangrijk, omdat begin 2024 het contract tussen BMW en VDL NedCar voor de fabricage van Mini’s in Born afloopt. De vakbonden verwachten daardoor het ontslag van zeker 2.400 werknemers.

FNV eist onder meer een ontslagvergoeding van één maand per gewerkt jaar voor werknemers die tussen een en tien jaar in dienst zijn. Ook wil de vakbond een regeling voor werknemers die twee jaar verwijderd zijn van hun pensioenleeftijd. Als er na de komende staking geen overeenkomst is, dan dreigt FNV nog meer acties te voeren.

