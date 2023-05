Ergens in de jaren 70, zondagmiddag in een Amsterdams café. Ik zat aan een tafel voor het raam te kijken naar twee jongemannen die schaakten. Niveau ‘kroegschaak’, kon ik als beginnend clubschaker vaststellen. Een vriendelijke heer, in wie ik Hans Ree herkende, kwam tegenover mij zitten met een kop soep. Schakers kijken altijd mee als er geschaakt wordt, dus hij ook. Een paar minuten later was het partijtje klaar. De winnaar wendde zich uitnodigend tot Hans Ree: „Hé vogel, potje schaken?” Ree bedankte beleefd voor de eer.

