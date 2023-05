PSV wint met 1-0 van Sparta, waardoor Feyenoord zondag geen kampioen kan worden

PSV boekte een 1-0 overwinning op Sparta in Het Kasteel, en blijft dus nummer twee in de Eredivisie. Bovendien kan kan Feyenoord aankomende zondag geen kampioen meer worden door te winnen van Excelsior. Invaller Anwar el Ghazi scoorde het enige doelpunt in de 74ste minuut, op aangeven van Fábio Silva.

PSV, dat vorige week nog de KNVB-beker binnenhaalde na een penaltyreeks tegen Ajax (Silva besliste die), toonde zich vrijwel de hele wedstrijd sterker en had genoeg kansen, maar door Sparta-doelman Nick Olij en een boel missers kon Sparta de nul houden tot het laatste kwartier van de wedstrijd.

Ook daarna was het nog even spannend toen Spartaan Koki Saito alleen voor het doel van PSV-keeper Walter Benítez stond. Gelukkig voor de Eindhovenaren schoot Saito mis.