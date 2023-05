Naamgever van Streisand-effect

De Amerikaan Mike Masnick begon eind jaren negentig een blog, Techdirt, over de digitale revolutie. Het blog maakte naam omdat het scherp, actueel, geïnformeerd en soms ook geestig was. Masnick lanceerde er het begrip Streisand-effect: pogingen om (online) informatie te onderdrukken vestigen er juist de aandacht op. Inmiddels is er naast het blog al jaren ook een podcast met dezelfde naam. De onderwerpen die Masnick er op zijn gedreven en deskundige manier behandelt gaan over politieke, economische of juridische kanten van technologische ontwikkelingen. Per definitie erg Amerikaans. Onlangs bijvoorbeeld de aflevering: Bescherm de kinderen (tegen sociale-media-wetten van de deelstaten).

Techdirt Technologie Verschijnt onregelmatig, 45-90 minuten.