Londen is klaar voor de kroningsceremonie

Camilla: van ‘meest gehate vrouw in het VK’ tot koningin

Als je wil weten wie Camilla is, de nieuwe Britse koningin, hoef je maar het oer-Engelse tijdschrift Country Life van juli vorig jaar open te slaan waarvan zij gasthoofdredacteur was. Camilla is upper class, is grote landhuizen met honden die in- en uitlopen, is eerder praktische laarzen dan hoge hakken, is tuinen vol rozen, kip met dragonsaus en ‘Peach Melba’ gemaakt door haar zoon.

Camilla heeft humor. Het blad publiceert al 125 jaar een foto van een debutante in parelketting, de zogeheten girls in pearls. Zij liet haar twee hondjes Bluebell en Beth fotograferen, die ze uit het asiel adopteerde. Mét parelketting om.

