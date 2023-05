Podcasts over technologie zijn er genoeg. Maar voor de luisteraar die zelf geen specialist is zijn ze niet altijd even toegankelijk. De podcast van Bits of Freedom is dat wel. Op ontspannen toon, in heldere taal, bespreken medewerkers van de organisatie voor digitale burgerrechten maatschappelijke, politieke en morele aspecten van wat er op en rond het internet gebeurt. Zoals onlangs over de wereld van ‘geolocators‘ (mensen die proberen te achterhalen waar bepaalde foto’s of video’s gemaakt zijn). Of over een overheidsorganisatie die het gedrag van burgers op sociale media bijhoudt en wat de politiek daaraan denkt te doen. Kortom, in de woorden van de openingssong: Geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web.

Bits of Freedom Internet Elke twee weken, drie kwartier tot een uur.