50.000 vermiste postduiven

Als onderhoudend en onderzoekend radioprogramma over media begon On the Media in 1993 op de Newyorkse publieke radiozender WNYC. Als podcast (die al 18 jaar bestaat) biedt OTM niet alleen het wekelijkse radioprogramma van een klein uur. Als de actualiteit daar om vraagt zijn er ook doordeweekse extra edities. Naarmate de mediawereld steeds meer veranderde door allerlei vormen van digitalisering, staan nieuwe technologieën en hun al dan niet bedoelde neveneffecten steeds vaker bij OTM op het menu: ChatGPT, gedoe rond Twitter of TikTok, en het ‘Internet of Things’. Maar ook historische items, zoals onlangs ‘De merkwaardige zaak van de 50.000 verdwenen postduiven’.

On the media Media Zeker 1x/week, 50 min.