Welke obstakels moet koning Charles III overwinnen om zijn regeerperiode tot een succes te maken?

Het koninkrijk van Charles kent een rijke historie en bestaat uit een diverse groep landen en bevolkingsgroepen. Maar met die geschiedenis en de relatie met die vijftien landen doemen ook meteen problemen op. In de laatste jaren onder Elizabeth werden discussies nog weleens uit de weg gegaan, maar de veel minder populaire Charles wacht meer weerstand. Welke obstakels moet de 74-jarige Charles overwinnen nadat hij zaterdag in Londen is gekroond, om zijn regeerperiode tot een succes te maken?

1 Nationalisme

In Schotland en Noord-Ierland willen grote delen van de bevolking onafhankelijk van Engeland worden, en dus uit het Verenigd Koninkrijk stappen. In het referendum van 2014 stemde in Schotland 45 procent voor onafhankelijkheid. Sinds Brexit, drie jaar geleden, wil de Scottish National Party (SNP) weer een referendum organiseren. De landsregering houdt dat tegen. In Schotland vindt slechts 45 procent van de bevolking dat de monarchie goed is voor het land, aldus een recente peiling van YouGov. Voor het hele VK is dit 53 procent.

In Noord-Ierland ligt de steun voor de monarchie – op een iets andere manier gevraagd – op 52 procent, maar hier kunnen demografische ontwikkelingen een grote rol gaan spelen. Katholieken gaan op termijn protestanten in aantallen voorbij. En katholieken zijn over het algemeen voor aansluiting bij de Ierse republiek. In het Goedevrijdagakkoord, het vredesakkoord uit 1998, is geregeld dat er ooit een referendum over de toekomst van Noord-Ierland kan komen.

Voor Charles is het zaak te laten zien dat deze landen voordeel hebben bij de monarchie én een goede koning als staatshoofd, bijvoorbeeld door een verbindende rol te spelen bij de relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. In Wales komt de partij die voor onafhankelijkheid pleit, Plaid Cymry, nog niet voorbij de 15 procent, maar deze beweging groeit wel.

2 Gemenebest

Charles is naast staatshoofd van alle Britten in het Verenigd Koninkrijk ook koning van veertien voormalige koloniën, de Commonwealth Realms: Australië, Nieuw-Zeeland en Canada, plus kleinere Caribische landen als Jamaica, Antigua en Barbuda. Dit is een groep binnen het grotere Gemenebest, dat 56 landen telt. In veel van deze landen haalt men de schouders op over de kroning.

In tegenstelling tot het Verenigd Koninkrijk is daar geen vrije dag. Charles heeft zijn onderdanen wereldwijd verzocht om hardop trouw aan hem te zweren tijdens de kroning, maar daar is vooral op sociale media met hoon op gereageerd. Het is tekenend voor de afnemende invloed van het Britse rijk. In 2021 werd het koninkrijk al een stukje kleiner, toen Barbados een republiek werd. Een jaar later liet Jamaica weten dat het onafhankelijkheid nastreeft.

Ook in grotere landen als Australië, Nieuw-Zeeland en Canada roert de republikeinse beweging zich. Drie op de vijf Canadezen willen Charles aan de kant zetten als koning. In Australië zijn in aanloop naar de kroning T-shirts met de tekst ‘democratie, geen monarchie’ populair. De regering van de Australische premier Anthony Albanese heeft sinds het aantreden vorig jaar een ‘staatssecretaris voor de republiek’. Albanese heeft een nieuw referendum over de monarchie beloofd als hij een tweede regeringstermijn wint.

In 1999 stemde een nipte meerderheid van de bevolking nog voor het behoud van de monarchie, maar dat had vooral te maken met de populariteit van Elizabeth. Het lukt Charles op dit moment nog niet zijn moeder te evenaren. In Australië wil een kleine meerderheid zelfs van hem af, bleek uit een peiling vorig jaar. Ook in Nieuw-Zeeland is steun voor de koning gering. De relatief nieuwe premier Chris Hipkins wil dat zijn land een republiek wordt, maar zegt dat dit geen prioriteit is tijdens zijn eerste termijn.

Kunstenaar Claire Eason legt de laatste hand aan haar zandsculptuur op het strand van Northumberland. Foto Owen Humphreys / via AP

3 Slavernijverleden

Charles moet een antwoord vinden op de steeds luidere verontwaardiging over het Britse slavernijverleden. In een brief daags voor zijn kroning roepen inheemse leiders uit voormalige Britse koloniën op tot „excuses voor het slavernijverleden, herstelbetalingen en de teruggave van geroofde kunstschatten”. De brief is ondertekend door leiders uit twaalf landen, waaronder Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Papoea-Nieuw-Guinea en de Caribische eilanden.

De koning sprak vorige maand voor het eerst zijn steun uit voor een onderzoek naar de betrokkenheid van het Britse koningshuis bij slavernij. In 2022 zei hij dat „het tijd wordt voor een gesprek” over dit verleden.

Volgens de briefschrijvers gaat dit niet ver genoeg. Ze willen dat Charles de geschiedenis van genocide en slavernij officieel erkent, en dat hij het initiatief neemt voor herstelbetalingen voor „de onderdrukking van inheemse volken, het plunderen van grondstoffen en de onderdrukking van de oorspronkelijke cultuur”. Ook willen ze dat menselijke resten en kunstschatten die in Britse musea liggen, zo snel mogelijk terugkeren naar het land van herkomst. „Honderden jaren heeft genocide, slavernij en discriminatie door de autoriteiten kunnen plaatsvinden dankzij de bescherming van de Britse kroon”, schrijven de inheemse leiders. Het is volgens hen tijd dat de koning deze zwarte geschiedenis onder ogen komt.

4 Familieruzies

Als hij zijn eigen familie nog niet eens bijeen kan houden, hoe kan hij dan als koning een bindende factor zijn? Dit hoor je veel van Britten aan de vooravond van de kroning. Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben zich na ruzies afgescheiden van het koningshuis en een deel van hun koninklijke titels opgegeven. Harry komt wel naar de kroning maar de verhoudingen zijn broos, aldus media die dicht op dit verhaal zitten.

Charles heeft ook een probleem met één van zijn broers, prins Andrew. Hij wordt beschuldigd van seksueel misbruik. „Cruciaal voor Charles wordt dat hij laat zien dat de monarchie waarde heeft”, zegt de Schotse hoogleraar en opiniepeiler John Curtice. En de geschiedenis bewijst volgens hem dat je dat niet doet „door je af te schilderen als modelfamilie en vervolgens met scheidingen en interne ruzies de aandacht te trekken”. Met prins William lijkt hij op dat vlak wel een goede opvolger te hebben, met een stabieler privéleven, voor zover bekend. Hij en zijn vrouw Kate zijn bij het Britse volk volgens YouGov een stuk populairder dan Charles.

Een winkeletalage in Londen wordt ingericht, donderdag, in de aanloop naar de kroning zaterdag. Foto Emilio Morenatti / AP

5 Rijkdom

Koning Charles is een rijk man. En dat leidt tot weerstand, zeker in deze moeilijke economische tijden. Ongeveer een derde van de Britten vindt de monarchie te duur. De Britse kranten The Guardian en The Times deden allebei onderzoek naar het vermogen van de nieuwe koning. Volgens The Guardian probeert het koningshuis „zijn rijkdommen te verbergen voor publieke controle”. Na maanden van onderzoek concludeert de krant dat Charles voor iets meer dan 2 miljard euro aan bezittingen heeft, onder meer de landgoederen Balmoral en Sandringham (samen circa 375 miljoen euro), het hertogdom Lancaster (circa 742 miljoen euro) en juwelen (meer dan 600 miljoen euro). Buckingham Palace spreekt van „een creatieve mix van speculatie, aannames en onnauwkeurigheden”. The Times komt uit op een vermogen van 680 miljoen euro.

Toen Charles circa 421 miljoen van zijn moeder erfde, hoefde hij niet de 168 miljoen aan erfbelasting te betalen die voor andere Britten zou hebben gegolden. Het Crown Estate heeft door het hele land miljarden aan bezittingen, bijvoorbeeld Windsor Castle, maar dit wordt niet tot het privébezit van Charles gerekend. Uit de winsten van het Crown Estate krijgt de koninklijke familie wel een toelage om de koninklijke taken te vervullen. In het laatste jaar waarvan de cijfers bekend zijn, het boekjaar 2020/2021, was dat 96 miljoen euro. Hiervan moet dan wel weer het onderhoud van Buckingham Palace worden betaald.

6 Jongeren

Voor de monarchie op de lange termijn is de geringe steun onder jongeren het belangrijkste obstakel. Van alle Britten zegt 53 procent in een peiling van half april dat de monarchie goed is voor het Verenigd Koninkrijk. Onder jongeren is dat 26 procent. Bekend gegeven, volgens opiniepeiler John Curtice, is dat jongeren met het verstrijken van de jaren positiever worden over het koninghuis. Maar het gat tussen jongeren en ouderen was nog nooit zo groot.