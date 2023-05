Vechtende jongeren geschept door hogesnelheidstrein in België, één dode

Bij een vechtpartij op het station van Zaventem, in België, zijn twee jongeren van zestien en achttien geschept door een hogesnelheidstrein. Dat melden Belgische media vrijdag. Eén van hen is daarbij omgekomen, het tweede slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de Belgische omroep VRT ging het om een vechtpartij tussen twee jongerenbendes. Een medewerker van een restaurant in de buurt van station Zaventem zei tegen VRT een veertigtal jongeren te hebben gezien op het plein voor het station. „Het was een heen en weer van jongeren die mekaar achterna zaten.” Op een van de perrons van het station escaleerde de ruzie verder. Daar belandden twee jongeren op het spoor, vlak voordat een trein op hoge snelheid passeerde.

Het is nog niet duidelijk hoe de jongeren op het spoor terecht kwamen. De Belgische politie onderzoekt de camerabeelden van het incident en verzamelde verklaringen van getuigen. Station Zaventem ligt ten noorden van Brussel. De trein waar de jongeren onder terecht kwamen kwam uit Duitsland en had zo’n tweehonderd mensen aan boord. Het treinverkeer rond Zaventem is stilgelegd.