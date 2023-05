Philipsmedewerkers gaan staken na vastgelopen cao-onderhandelingen

Medewerkers van Philips gaan in de loop van volgende week staken. Dat maakte vakbond FNV vrijdag bekend. Wat voor acties precies gevoerd zullen worden, gaat de bond nog overleggen met zijn leden. Het is voor de eerste keer in 20 jaar dat Philips-medewerkers staken.

Medewerkers van het zorgtechnologieconcern in Best, Drachten en Eindhoven leggen het werk neer, meldt FNV. In totaal werken zo’n 10.000 mensen bij Philips. FNV wil niet zeggen hoeveel vakbondsleden daar tussen zitten, maar „het zou zomaar eens kunnen dat een op de vijf mensen straks de poort uitloopt”, aldus de woordvoerder. Productiewerknemers, maar ook medewerkers op de High Tech Campus in Eindhoven gaan volgens de bond staken.

De werknemers en Philips liggen in de clinch vanwege de cao-onderhandelingen. FNV eiste onder meer een loonsverhoging van minimaal 290 euro per maand, en stelde een ultimatum in voor vrijdag. Dat liet Philips verstrijken.

Het rommelt al langer bij Philips, dat door een serie defecte slaapapneu-apparaten financiële-, juridische- en imagoklappen ving. Afgelopen en komend jaar ontslaat de voormalig elektronicagigant 1.900 medewerkers in Nederland.

