Oud-international Mandy van den Berg stopt op 32-jarige leeftijd met voetballen

Mandy van Berg neemt na dit seizoen afscheid van het profvoetbal. Dat heeft de 32-jarige verdediger van PSV aangekondigd in een video op haar Instagrampagina. De oud-international kwam negentig keer uit voor het Nederlands elftal, was actief op het WK van 2015 en was aanvoerder van het team dat in 2017 het EK in Nederland won.

In 2007 voegde zij zich bij het net opgerichte professionele vrouwenteam van ADO Den Haag, waar ze vijf jaar voor bleef spelen. In 2012 werd ze landskampioen en won ze de KNVB-beker met ADO. Vervolgens vertrok ze naar het Zweedse Vittsjo GIK, waarna een succesvol avontuur bij het Noorse LSK Kvinner FK volgde.

In 2016 maakte ze de overstap naar Liverpool en in datzelfde jaar ging ze naar Reading. Na een periode bij Valencia nam PSV haar in 2020 transfervrij over en een jaar later won ze de KNVB-beker met de Eindhovenaren.

Haar debuut voor het Nederlands elftal maakte Van den Berg in 2010. Tijdens het Europees Kampioenschap in 2017, dat in eigen land werd gehouden, begon ze als aanvoerder, maar raakte ze later haar basisplaats kwijt. „Het is tijd voor een nieuwe fase”, zegt Van den Berg in haar afscheidsvideo. „Niet de prijzen die ik heb gewonnen hebben mijn carrière gemaakt, maar alle mensen die ik heb ontmoet, de lessen die ik heb geleerd en alle andere waardevolle momenten die daarbij kwamen kijken.”

