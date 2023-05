Oekraïense fotografe Katia Motyleva: ‘De oorlog pakt alles van mij af’

Voor fotograaf Katia Motyleva begint de Russische invasie al in 2014, met de bezetting van Loehansk in het oosten van Oekraïne. Het eerste verlies. Vanaf dat moment verandert het onbekommerde leven van de Oekraïense fotograaf voorgoed.

Joelia Motyleva, zus van fotograaf Katia, doet mee aan een modellenwedstrijd in 1993. Foto Katia Motyleva

Haar geliefde stad wordt in puin gelegd. Ze ontvlucht haar thuis. Het tweede verlies.

Het contact met haar ouders, geïndoctrineerd door de pro-Russische propaganda op de staatstelevisie, verwatert. Het derde verlies.

Haar zus Joelia, die jarenlang als een buffer tussen Motyleva en haar ouders fungeert, slaat ook op de vlucht. Niet kort daarna sterft Joelia, aan kanker, in een vluchtelingenkamp nabij Kyiv. Opnieuw verlies.

Een bom verwoest het graf van haar zus. De kans het graf te bezoeken is Motyleva nu ook ontnomen.

Vertwijfeling over waarom deze oorlog en al de daarbij gepaard gaande verliezen haar als Oekraïense overkomt, zet Motyleva om in het fotoproject Loss. „Misschien wist ik nog niet precies wie ik was totdat ik alles wat mij definieerde verloor. De oorlog pakt alles van mij af. Ik probeer dat kleine wat nog over is vast te houden.”