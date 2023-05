Noodweer bedreigt bevrijdingsfestivals: Groningen ontruimd, Assen verzoekt weg te blijven

Het Bevrijdingsfestival in Groningen wordt vrijdagmiddag ontruimd vanwege naderend noodweer. Dat meldt de organisatie op haar website. Of het hele festival afgelast wordt, of dat de sluiting tijdelijk is, moet nog blijken. Ook in Assen is de organisatie voorzorgsmaatregelen aan het treffen; tot 15.30 maant het belangstellenden niet te komen. In Zwolle was de 5 meiviering kortstondig stilgelegd om dezelfde reden, maar inmiddels kan het feest weer hervat worden.

Het weerinstituut KNMI kondigde vrijdagochtend al code geel af voor het hele land, en waarschuwde voor grote plensbuien en onweer. Het weerinstituut verwacht windvlagen tot 60 kilometer per uur.

In de avond zou het weer op moeten klaren, denkt het KNMI. Vanaf het einde van de middag zullen de buien allicht over het westen van het land getrokken zijn. In de avond wordt dan ook het weer in het oosten beter, als het goed is.

