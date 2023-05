Nigeriaanse politicus in VK veroordeeld tot negen jaar cel voor poging tot illegale orgaanhandel

In het Verenigd Koninkrijk is vrijdag een vooraanstaande Nigeriaanse politicus veroordeeld tot negen jaar en acht maanden cel wegens samenzwering, naar aanleiding van een poging een nier te kopen. Dat melden internationale persbureaus vrijdag.

De 60-jarige Ike Ekweremadu, voormalig plaatsvervangend voorzitter van de Nigeriaanse senaat, werd in maart schuldig bevonden aan samenzwering. De man probeerde samen met zijn vrouw Beatrice een nier te kopen voor hun zieke dochter, die studeert in het Verenigd Koninkrijk, van een man die ze daarvoor vanuit de Nigeriaanse hoofdstad Lagos naar het VK vlogen.

Beatrice Ekweremadu is veroordeeld tot vier jaar en zes maanden gevangenisstraf; een dokter die betrokken was bij het plan, Obinna Obeta, kreeg tien jaar cel. Het is voor het eerst dat in het Verenigd Koninkrijk mensen zijn veroordeeld voor illegale orgaanhandel.

Straatverkoper uit Lagos

In mei 2022 liep een 21-jarige Nigeriaan een politiebureau in de buurt van het vliegveld Heathrow binnen om aangifte te doen van een geplande illegale niertransplantatie. De man, volgens de BBC een straatverkoper uit Lagos, was door Ekweremadu en zijn vrouw naar het Verenigd Koninkrijk gevlogen. In de rechtbank zei het slachtoffer niets te hebben geweten over de geplande transplantie: hem zou een baan en huisvesting zijn beloofd.

Toen de man aankwam in het Verenigd Koninkrijk bleek dat hij op de bank van de betrokken dokter, Obeta, moest slapen, en werd hij verplicht om huishoudelijk werk te doen. De geplande operatie werd afgezegd nadat een Britse ziekenhuismedewerker achterdochtig werd over de omstandigheden van de niertransplantatie. De 21-jarige man ontvluchtte daarop het huis van Obeta. Hij sliep meerdere dagen op straat, totdat hij aangifte deed bij de politie.

In het Verenigd Koninkrijk is het wettelijk verboden om orgaandonoren een vergoeding te geven. Die regel moet voorkomen dat mensen uit geldnood besluiten een orgaan af te staan. De rechter oordeelde hard over het plan van het drietal: „mensensmokkel over internationale grenzen om zo menselijke organen te stelen is een vorm van slavernij”, stelde de rechter.