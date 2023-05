Londen klaar voor kroning ‘relaxte’ Charles

Voor het eerst in zeven decennia wordt zaterdag een nieuwe Britse monarch gekroond. De ceremonie, hoewel mettertijd flink veranderd, stamt uit het jaar 925. Toen plaatste de aartsbisschop van Canterbury een kroon op het hoofd van Aethelstan, de stamvader van het door hem verenigde Engeland, die veldslag na veldslag voerde met de Vikingen.

Lees ook De man die koning Charles kroont, heeft kritiek op de groeiende Britse ongelijkheid

Met zo een gewichtige historie is het niet gek dat Londen, het epicentrum van de ceremonies, in rep en roer is voor de aankomende kroning van Charles III. In de nacht van donderdag op vrijdag marcheerden honderden uitgedoste soldaten al door de straten, langs monarchiefanaten die al nachten in hun slaapzak langs de route bivakkeren om een goede plek te bemachtigen. Die konden ook alvast de imposante gouden koetsen van het Britse koningshuis aanschouwen, de een voor de heenreis en de andere — nóg luxere — voor de terugreis. Deze taferelen spelen zich af onder de reeds uitgedoste vlaggen van de landen van het gemenebest, die al dagen het straatbeeld kleuren.

Dit alles maakt deel uit van de laatste fase van de voorbereidingen van de kroning. Als onderdeel daarvan is de 13de-eeuwse ceremoniële kroningstroon ook al de Westminster Abbey in getakeld. De ‘Stone of Destiny’, een steen die de Schotten eeuwenlang gebruikten bij kroningsceremonies en die in 1296 werd geroofd door de Britten, is vanuit Schotland naar Londen vervoerd. Deze steen van 152 kilo past precies onder de kroningstroon. Het allerbelangrijkste voorwerp tijdens de ceremonie, de St Edward’s Crown, is in december van vorig jaar al uit bewaring in de Tower of London gehaald om restauratie te ondergaan alvorens hij op het hoofd van Charles gezet wordt zaterdag. Natuurlijk nog altijd door de aartsbisschop van Canterbury, net zoals in de tijd van Aethelstan.

Twee vrouwen op The Mall, de strip groen waar de kroningsparade zich langs zal begeven. Foto Kevin Coombs/Reuters Op The Mall kun je het zo gek niet bedenken of het is meegenomen door fans van de monarchie. Zoals dit levensgrote kartonnen bord van Charles. Foto Vadim Ghirda/AP Sommige Britten kamperen al sinds woensdag langs de processieroute. Foto Odd Andersen/AFP De internationale media-aandacht voor de kroning is groot. Deze dame wacht om geïnterviewd te worden door een tv-correspondent. Foto Kevin Coombs/Reuters Niet iedereen heeft een tent mee. Foto Martin Divisek/EPA Vlakbij Buckingham Palace zit een vrouw met een kleurrijke hoed, gemaakt ter ere van de kroning. Op haar wang staat dan weer ‘USA’. Foto Odd Andersen/AFP

‘Relaxte Charles’

Al dagen worden de nationale bloemen van Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland op de klokkentoren de Big Ben geprojecteerd. Daarna verschijnen de woorden ‘God save the King’ op het monumentale gebouw, waarna het kroningsembleem verschijnt. Ook Westminster Abbey, waar de ceremonie plaatsvindt, en het parlementsgebouw worden opgefleurd met beelden die het Verenigd Koninkrijk en zijn monarch vieren.

Terwijl de stad wordt klaargestoomd voor de feestelijkheden, is ook de koninklijke familie in touw. Charles is volgens de Britse omroep BBC ‘relaxed’ terwijl hij de ceremonie alvast oefent, geflankeerd door koningin Camilla. De kroonprins William en zijn vrouw Kate bezochten donderdag de Londense pub The Dog and Duck (bouwjaar 1734) om daar de eerste halve liter Kingmaker te tappen, een pale ale die ter ere van de kroning gebrouwen is. Daarna was het tijd voor William om handen te schudden met de uitzinnige menigte, selfies te maken en uiteindelijk via de Elizabeth metrolijn (vernoemd naar zijn grootmoeder) te vertrekken.

Lees ook Welke obstakels moet koning Charles III overwinnen om zijn regeerperiode tot een succes te maken?