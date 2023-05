Inez Weski voorlopig geschorst als advocaat

Inez Weski wordt voorlopig geschorst als advocaat. Dat melden meerdere media, waaronder De Telegraaf en persbureau ANP. De strafpleiter werd vorige maand aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die bezig is met internationale drugshandel en witwassen. De schorsing wordt opgeheven zodra de verdenkingen tegen de advocaat ongegrond blijken te zijn.

Weski wordt er ook van beschuldigd berichten te hebben doorgespeeld van en naar haar cliënt Ridouan Taghi, die vast zit in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Na haar aanhouding trok ze zich terug als advocaat van Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces.

Donderdag werd bekend dat Weski dertig dagen langer blijft aangehouden. De advocaat zit haar voorlopige hechtenis uit in volledige isolatie en mag behalve haar eigen advocaat met niemand contact houden. Een voorarrest mag in totaal maximaal negentig dagen duren. Na die periode wordt tijdens een openbare zitting in de rechtbank over verdere stappen beslist.

Lees ook: Inez Weski vermoedde al dat er iets op til was