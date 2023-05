De koloniale erfenis van opa Stoop

Ik kijk naar de foto van een buste. Een buste van een oudere man, met baard en vlinderdasje, soeverein voor zich uitkijkend. Zijn blik is die van iemand die gewend is dat mensen naar hem luisteren.

Deze man is Adriaan Stoop, mijn betovergrootvader. Ontmoet heb ik hem nooit – hij is al bijna negentig jaar dood. Toch weet ik veel over hem, meer dan veel mensen over hun betovergrootvader zullen weten.

Ik zie de foto op een projectiescherm in de Uilenburgersjoel, een zaal in de binnenstad van Amsterdam. Om mij heen: zo’n tachtig familieleden, gezeten op witte stoeltjes. Veel mensen zijn boven de zestig, maar er zijn ook aardig wat jongeren. Door de hoge ramen van de sjoel schijnt de herfstzon naar binnen. Het is een zondagmiddag in oktober 2022.

Buste van Adriaan Stoop, Nederlands eerste olietycoon, in de hal van het Tropeninstituut in Amsterdam. Foto archief Stichting Stoop-Van Deventer

„Kijk, hier zie je duidelijk het ongemak.” Dat is de stem van Melle, mijn achterneef. Terwijl hij de zaal toespreekt, wijst hij naar het scherm. Hij staat ook op de foto, naast de buste van Adriaan Stoop. Een schaapachtige lach op het gezicht, de handen wat onbeholpen in de zij.

Net als ik is Melle een achter-achterkleinzoon van Adriaan Stoop. Toen hij twintig was, erfde hij een aanzienlijk bedrag. Het was afkomstig uit het fortuin dat Stoop verwierf met oliewinning in Nederlands-Indië. Die erfenis stelde Melle in staat een appartement te kopen in Amsterdam, samen met zijn zus. Maar, zo vertelt hij aan de zaal, het bezorgde hem ook een ongemakkelijk gevoel. Het kapitaal was vergaard in de hoogtijdagen van het kolonialisme. Welke prijs hadden de bewoners van het toenmalige Indië betaald voor die mooie winsten? Wat moest hij met een erfenis die afkomstig was „uit een radicaal ongelijke samenleving”?

Onlangs voltooide Melle, een tengere man van eind twintig met halflang haar, zijn studie geschiedenis. Voor zijn scriptieonderzoek verdiepte hij zich in de oliebusiness van opa Stoop. Hij ontdekte een heleboel interessante zaken die we in de familie nog niet wisten – of dáchten niet te weten.

De uitkomsten van zijn onderzoek gaat hij nu met ons delen. Op het scherm verschijnt de titel van zijn presentatie: ‘Nieuw licht op Adriaan Stoop’.

Adriaan Stoop was Neerlands eerste olietycoon. Zijn onderneming, de Dordtsche Petroleum Maatschappij (DPM), pionierde eind negentiende eeuw in de oliewinning op Java en was een van de voorlopers van Shell. Na zijn pensionering ontpopte Stoop zich tot weldoener te Bloemendaal, waar hij bij terugkeer in Nederland was neergestreken.

In mijn familie kent iedereen het levensverhaal van ‘opa Stoop’. Dat hij, vers afgestudeerd als mijnbouwkundig ingenieur, aanvankelijk naar Indië vertrok om naar drinkwater te boren. Dat hij al gauw vermoedde dat er kostbare olie in de Javaanse bodem zat. Dat hij naar de Verenigde Staten reisde om kennis en contacten op te doen in de oliewereld. Dat hij met succes boorde op Oost-Java, de gevonden petroleum omzette in lampolie en deze – via een Chinese tussenhandelaar – verkocht aan de lokale bevolking. Dat hij ‘de Dordtsche’ uitbouwde tot een succesvolle, beursgenoteerde firma, die uiteindelijk opging in de Koninklijke Olie en Shell. Dat hij, nadat de verkoop van zijn levenswerk beklonken was, terneergeslagen de stoep van zijn villa beklom en tegen zijn echtgenote mompelde: „Vrouw, we zijn rijk.” En dat hij, terug in Nederland, anderen deelgenoot maakte van zijn rijkdom: hij betaalde mee aan het Tropeninstituut, stichtte twee scholen, waaronder het Kennemer Lyceum, en liet op eigen kosten een openbare badinstelling bouwen: Stoop’s Bad in Overveen, tot in de jaren negentig van de vorige eeuw in gebruik.

Adriaan Stoop overleed in 1935. En al hebben zijn nazaten zich sindsdien vertakt in vier staken en tientallen families – nog steeds houdt de patriarch deze mensen bijeen. Hij geniet een erestatus, daar is geen twijfel over mogelijk. Er bestaat een familiestichting, er is een lijvige biografie geschreven door een achterkleindochter, en een boek over de staken, waarvan ieder familielid een exemplaar ontvangt op zijn of haar achttiende verjaardag.

Ook ik hoorde van jongs af aan over opa Stoop. Mijn grootvader vertelde me over zijn bezoeken aan diens villa, als jongetje in de jaren twintig. Reden we over het Adriaan Stoopplein in Overveen, onderweg voor een dagje strand, dan riep mijn moeder: „Kijk, Stoop’s Bad!” Het woord ‘Dordtsche’ werd in de familie met de nodige achting uitgesproken, merkte ik – al begreep ik destijds maar half waar het voor stond.