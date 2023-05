Knapperige oranje friet voor Koningsdag, dat leek me wel wat. Alleen wreekte zich mijn gewoonte om Jannekes stukjes te lezen en het recept te scannen. Pas toen ik om zes uur thuiskwam ontdekte ik dat oranjepatat wordt gemaakt met weinig werk, maar veel wachten. Gekookte zoete aardappels laten afkoelen in een maïzenapapje, in mijn grootste ovenschaal, op een coldpack dat normaal dienst doet bij blessurebehandelingen. Bepoederen met maïzena. Voorbakken. Weer laten afkoelen. De helft apart gehouden om in te vriezen voor de beloofde extra krak. Eerlijk gezegd had ik er een hard hoofd in. Zoete aardappels hebben in mijn ervaring toch de neiging om te ontaarden in slappe oranje slierten. Eindelijk was dan het afbakmoment daar. Het wonder voltrok zich. Serieus krakende oranje frietjes, geweldig! Ik dronk er een glas Bourgogne Chitry bij, op de koning en op Janneke. De volgende dag bleken de ingevroren voorgebakken zoete aardappels nog net ietsje krakender af te bakken – en konden we wél op tijd aan tafel.

