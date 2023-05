Het Uur met filosoof Maxim Februari

We staan op het punt onze vrijheden en rechten te verkwanselen. Niet aan een dictator of een ideaal, maar aan systemen: chatbots, algoritmes, QR-codes, data. De boodschap die Maxim Februari heeft is misschien niet vrolijk, maar er is gelukkig nog wel wat aan te doen. In gesprek met Pieter van der Wielen verkent de moraalfilosoof, schrijver en afzwaaiend columnist van NRC hoe we het onderling plezierig kunnen houden, in een samenleving die zo ingrijpend verandert dat we steeds minder greep hebben op ons bestaan. Over de sloten die we op onze samenleving zetten, in gesprek blijven met elkaar en wat een leven eigenlijk geslaagd maakt. „Wat we aan het verliezen zijn in onze samenleving, is met elkaar tastende tot iets komen. We denken voortdurend dat er iemand moet opstaan die even de knoop doorhakt.”

