Het geheim van Shakespeare: niemand ontloopt het noodlot

In de derde aflevering van deze zesdelige serie over Shakespeare duiken we in zijn tragedies.

Othello gaat ten onder aan zijn jaloezie, Romeo en Juliet plegen zelfmoord, King Lear wordt gek. Niemand ontloopt het noodlot. Joyce Roodnat heeft de tragedies als theaterrecensent in eindeloos veel bewerkingen gezien. Ze gaat met Michel Krielaars in gesprek over de kracht van deze stukken, de rol van de vrouwen, en haar theorie dat ze eigenlijk allemaal over de liefde gaan.

Deze serie werd oorspronkelijk afgelopen zomer gepubliceerd en zal de aankomende weken herhaald worden.