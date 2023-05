Etnisch geweld in noordoost-India: twintigduizend mensen geëvacueerd

Autoriteiten van de Indiase staat Manipur hebben twintigduizend mensen overgebracht naar kampen om ze te behoeden voor aanhoudend geweld in de regio. In de noordoostelijke staat is het al dagenlang onrustig door spanningen tussen verschillende etnische groepen. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag. Er zijn ten minste elf doden gevallen bij geweldsincidenten in het gebied.

De regionale overheid heeft drie kampen opgezet voor geëvacueerde burgers. Ze zouden daar kunnen rekenen op bescherming door militairen. Autoriteiten hebben voor de komende dagen toegang tot mobiel internet afgesloten, in de hoop te voorkomen dat mensen via sociale media verder oproepen tot geweld. De centrale overheid heeft bijna tienduizend militairen ingezet in Manipur, aldus Indiase nieuwssite The Wire. In acht districten geldt een avondklok.

De onrust komt voort uit lang bestaande spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen. In de heuvels van Manipur wonen zo’n dertig stammen, als zodanig erkend door de overheid. De Meitei, de grootste etnische bevolkingsgroep van de regio, zijn overwegend hindoeïstisch en wonen in de vallei van de regio. Zij eisen ook erkend te worden door de overheid als stam. Aan die status zijn namelijk verschillende voordelen verbonden. Zo zijn er gereserveerde overheidsbanen en universiteitsplekken voor leden van erkende stammen. Dergelijke maatregelen werden door de overheid in het leven geroepen om ongelijkheid tussen verschillende bevolkingsgroepen te verminderen.

Het geweld ontvlamde dinsdag na een protestmars georganiseerd door een vereniging van studenten uit erkende stammen. Volgens The Wire demonstreerden de studenten tegen erkenning van de Meitei als stam. Aanleiding voor het protest was een uitspraak van het hooggerechtshof van Manipur op 30 april, in het voordeel van de Meitei. Tegenstanders van het plan maken zich zorgen dat erkenning van de Meitei als stam hun eigen recht op bepaalde voorzieningen zal schaden. In februari begon de regionale overheid met uitzettingen van stammenleden uit gereserveerde bossen. Zorgen dat zulke uitzettingen vaker voor zullen komen dragen bij aan de onrust.