‘Het was in het eerste jaar van de coronapandemie. Ik had veel tijd om na te denken. Ik dacht: ik zit hier nu thuis in een lockdown, dat is vervelend, maar ik ben hier wel veilig. Ik mag dat niet normaal vinden. Voor miljoenen mensen is de wereld helemaal niet veilig.

Wie: Shama Hasalee (18) Is: Finalist van ‘Op weg naar het Lagerhuis’, het landelijke debattoernooi voor jongeren. Wil: Mensen helpen.

„Mijn ouders komen uit Sri Lanka. Ik hoorde dat dode mensen daar gecremeerd werden, terwijl dat inging tegen hun wil en religie. Zelfs de mensenrechten van doden werden er geschonden!

„Ik realiseerde me hoe weinig ik weet over wat er in de wereld gebeurt. Ik begon erover te lezen, op de site van Amnesty International. Ik ging meedoen aan schrijfacties, brieven sturen naar regeringen van landen waar mensen rechteloos zijn.

„Ik meldde me aan bij een jongerenpanel van Unicef. Met en voor jongeren maakten we een podcast over fomo [‘fear of missing out’]. Het gaat over jongeren die in de stress raken omdat ze bang zijn allemaal leuke dingen te missen.

„Na corona heb ik me op school aangesloten bij de debatgroep. Het leek me nuttig. Daar zou ik kunnen leren hoe je kunt opkomen voor mensen die in hun land monddood zijn. Maar in het eerste jaar durfde ik bij die debatten niks te zeggen. Ik vond dat andere leerlingen met zulke sterke argumenten kwamen, die ik zelf niet bedacht had. Ik vond ze verbaal zó sterk dat ik er stil en verlegen van werd.

„Aan het begin van dit schooljaar heb ik mezelf een beetje streng toegesproken. Zo van: ‘Kom op, laat zien wat je in huis hebt, durf jezelf voor de volle honderd procent in het debat te gooien!’ Dit bleek minder eng te zijn dan ik dacht. M’n woorden en argumenten kwamen min of meer vanzelf. En achteraf, zeg ik nu, is het goed geweest dat ik eerst een jaar vooral geluisterd heb. Het heeft me geleerd hoe je cijfers verwerkt in een betoog, hoe je emotie inzet, hoe je humor gebruikt.

„Tot mijn eigen verbazing sta ik nu in de landelijke finale. Voor mijn gevoel is dat al bijzonder genoeg; over winnen denk ik verder niet na. Ik bereid me zo goed mogelijk voor. Dat is alles wat ik kan doen.

Inspiratie

„Op internet heb ik net de maiden speech van Kauthar Bouchallikht bekeken. Zij is lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. Op een hele mooie manier verwoordt zij waarom zij in de politiek is gegaan en hoe zij inspiratie haalt uit haar geloof. Het geloof, islam, is voor mij ook belangrijk. Het geeft me rust en vertrouwen: Allah heeft een plan met mij, ik sta er niet alleen voor.

„Eerlijk gezegd past het niet bij mij om zelf op de voorgrond te staan. Wat ik in de toekomst écht wil, is mensen helpen. Ik vind dat alle aandacht naar mensen in nood moet gaan. Als hulpverlener moet je je goed kunnen inleven in hun situatie en niet te veel over jezelf nadenken.

„Om die reden wil ik, denk ik, geen arts worden. Eerst was dat m’n plan. Maar daarvoor moet je heel ver vooruit kijken: nu eerst hoge cijfers halen, ingeloot worden, basisarts worden, en vervolgens krijg je te maken met zware concurrentie om medisch specialist te worden. Ik weet niet of ik wel aan zulke hoge eisen kan beantwoorden.

„Ik denk nu na over studies als biofarmacie of klinische chemie. Daarmee kun je de geneeskunde vooruit helpen en sta je zelf niet zo in de schijnwerpers als dokter.

„Mensen helpen en zelf bescheiden blijven – dat trekt mij, denk ik, het meest.”

De finale van ‘Op weg naar Het Lagerhuis’ is zaterdag 6 mei te zien op NPO 2 (20.25 uur), bij BNNVARA.

In deze rubriek: ideeën en plannen van een nieuwe generatie. Zie ook: nieuwsbrief Future Affairs (aanmelden: nrc.nl/futureaffairs).

Opgetekend door Gijsbert van Es