Ed Sheeran niet schuldig bevonden aan plagiaat Marvin Gaye-nummer

De Britse popster Ed Sheeran heeft zich niet schuldig gemaakt aan plagiaat met zijn hit ‘Thinking Out Loud’ uit 2014. Dat heeft de jury in New York donderdag geoordeeld bij een rechtszaak naar aanleiding van beschuldigingen dat delen van het nummer zouden zijn gekopiëerd van ‘Let’s Get It On’, een klassieker van de Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye uit 1973. Dat meldt Reuters.

De jury in Manhattan bepaalde dat de erfgenamen van Ed Townsend, die ‘Let’s Get It On’ samen met Gaye heeft geschreven, niet hebben bewezen dat Sheeran, zijn platenmaatschappij Warner Music Group en zijn muziekuitgever Sony Music Publishing inbreuk hebben gemaakt op hun auteursrecht. Sheeran, die voor de derde keer door andere artiesten of hun nazaten was aangeklaagd wegens plagiaat, omhelsde zijn advocaten in de rechtszaal nadat het oordeel was voorgelezen.

„Het is verschrikkelijk om beschuldigd te worden van het stelen van het lied van iemand anders terwijl we zoveel werk in ons levensonderhoud steken”, zei Sheeran na de uitspraak voor de rechtbank. Hij noemde het oordeel van de jury een „besluit dat het creatieve proces voor songwriters hier in de Verenigde Staten en over de hele wereld zal helpen beschermen.”

De jury kwam binnen drie uur tot het oordeel, na een spraakmakend plagiaatproces van zes dagen dat nauw werd gevolgd door de muziekindustrie. In die sector werd gevreesd voor een groeiend aantal rechtszaken als Sheeran het proces zou verliezen.

Muzikale ‘bouwstenen’

De erfgenamen van Townsend spanden in 2017 een proces tegen Sheeran aan wegens inbreuk op het auteursrecht. Volgens hen heeft hij het „hart” van het nummer van Gaye gekopieerd, waaronder de melodie, de harmonie en het ritme. Ze eisten een deel van de opbrengsten van ‘Thinking Out Loud’, een grote hit voor Sheeran.

De advocaten van Sheeran betoogden dat overeenkomsten tussen de twee liedjes betrekking hebben op elementaire muzikale „bouwstenen” waarop geen auteursrecht kan rusten. Sheeran speelde in de getuigenbank de akkoorden van zijn nummer en zong de eerste woorden. Hij getuigde dat zijn creatieve partner Amy Wadge de akkoorden bij hem thuis begon te spelen en dat ze samen aan de tekst hadden gewerkt.

Een advocaat van de erfgenamen betoogde dat Sheeran in feite had toegegeven dat hij het nummer van Gaye had gestolen toen hij het bij een concert als medley vertolkte met ‘Thinking Out Loud’. Volgens Sheeran voeren zangers vaak zulke ‘mash-ups’ uit en heeft hij zijn lied bij andere gelegenheden gecombineerd met Van Morrisons ‘Crazy Love’ en Dolly Partons ‘I Will Always Love You’.