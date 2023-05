Schotse koninklijke beveiligers houden de wacht bij de Stone of Destiny in Westminster Abbey in Londen. Deze zaterdag zal Charles daar gekroond worden tot Charles III, de nieuwe koning van hert Verenigd Koninkrijk. De ‘Stone of Destiny’ is de steen waarop van de 9e tot en met 13e eeuw alle Schotse koningen werden gekroond en is bij elke kroning van een Britse koning of koningin aanwezig. De steen wordt dan speciaal van Edinburgh naar Londen gebracht.

Foto Susannah Ireland / Reuters