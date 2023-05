Het is 1980. Als dienstplichtig onderofficier ben ik ingekwartierd in de kazerne Seedorf. Aan het einde van de dag drink ik met een dienstmaat een biertje. Hij was die dag commandant van de wacht. Naast de Nederlandse vlag moest hij ter ere van het bezoek van een Duitse generaal ook de Duitse vlag hijsen. Per ongeluk hing die vlag echter ondersteboven. Volgens de generaal was de vlag daardoor onteerd. Het bezoek eiste dat de vlag ter plekke werd verbrand. Mijn maatje had nog nooit met zoveel plezier een dienstbevel uitgevoerd.

