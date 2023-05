De kroning van Charles III: hoe verenigd is zijn koninkrijk?

Morgen wordt koning Charles III officieel gekroond in de Westminster Abbey in Londen. Hij is de koning van het hele Verenigd Koninkrijk, maar hoe verenigd is dat koninkrijk? Correspondent Herman Staal reisde door Noord-Ierland, Schotland, Wales en Engeland om dat te onderzoeken. Kan koning Charles de boel bij elkaar houden? En zien de landen de monarchie überhaupt nog wel zitten?

