Conservatieve Partij verliest zetels in lokale verkiezingen in VK

De Conservatieve Partij van huidig premier Rishi Sunak lijkt vrijwel zeker veel zetels te verliezen bij de tussentijdse lokale verkiezingen in Engeland. Dat blijkt vrijdag uit de voorlopige uitslag die onder andere de BBC meldt. De bekendste opiniepeiler van het Verenigd Koninkrijk voorspelt volgens persbureau Reuters dat de Conservatieven in totaal zo’n duizend zetels zouden kunnen verliezen - een getal dat overeenkomt met het slechtste scenario dat de regeringspartij van tevoren schetste.

De Britten gingen naar de stembus om 230 gemeenteraden en vier burgemeesters te kiezen. In totaal zijn er meer dan achtduizend zetels te verdelen. Op vrijdagmiddag was minder dan de helft van alle uitslagen binnen. Toen stond de Conservatieve partij al op een verlies van meer dan 250 zetels. De arbeiderspartij staat voorlopig op de grootste winst, en ook de liberaal-democratische partij lijkt het goed te doen.

Deze verkiezingen zijn de eerste grote graadmeter voor Sunaks populariteit sinds hij premier werd. En misschien ook de laatste tot aan de nieuwe parlementsverkiezingen, die waarschijnlijk volgend jaar plaatsvinden. Britse kiezers lijken Sunaks partij nu af te rekenen op de politieke schandalen van zijn voorgangers en de verslechterende economische situatie in het land, hoewel het niet ongewoon is dat regeringspartijen verlies lijden in tussentijdse verkiezingen.

In Londen, Schotland en Wales werd donderdag niet gestemd. De lokale verkiezingen in Noord-Ierland vinden over twee weken plaats.