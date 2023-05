Brug in de achtergrond van de ‘Mona Lisa’ geïdentificeerd

De brug in de achtergrond van het beroemdste portret ter wereld, de Mona Lisa van Leonardo da Vinci, is geïdentificeerd. Dat claimt de Italiaanse historicus Silvano Vinceti.

Volgens Vinceti gaat het om een goeddeels vernietigde brug over de Arno bij het Toscaanse plaatsje Laterina, de zogeheten Leonardo de Romito-brug.

Over de identiteit van de glimlachende vrouw en de afgebeelde brug naast haar linkerschouder is in het verleden eindeloos gediscussieerd. Algemeen wordt inmiddels aangenomen dat Da Vinci de derde echtgenote portretteerde van een Florentijnse textielhandelaar, Lisa Gherardini. De brug is eerder geïdentificeerd als de Ponte Buriano, ook bij Laterina, en de Ponte Bobbio, in de Noord-Italiaanse stad Piacenza.

Aantal bogen

Op basis van historische documenten en dronebeelden, en door vergelijkingen te maken tussen het schilderij en foto’s van het gebied, kwam Vinceti tot een andere conclusie. Het meest veelzeggende detail, vertelde de historicus op een persbijeenkomst in Rome, is het aantal bogen: de brug op het schilderij heeft vier bogen, net als de Romito vroeger had. De twee bruggen die eerder als de afgebeelde bruggen zijn aangemerkt, hadden minstens zes bogen.

Da Vinci schilderde de Mona Lisa tussen 1503 en 1506. Volgens historische documenten was de Romito-brug destijds een veelgebruikte brug die de reistijd tussen Arezzo, Fiesole en Florence met een paar uur verkortte. Da Vinci verbleef destijds regelmatig in Fiesole.

Volgens Simona Neri, de burgemeester van Laterina, heeft de theorie van Vinceti voor veel opwinding in het plaatsje gezorgd. „We moeten proberen te beschermen wat er over is van de brug. Daarvoor is geld nodig.”