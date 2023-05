Bevrijdingsfestivals bereiden zich voor op slecht weer

Terwijl de voorbereidingen voor de veertien bevrijdingsfestivals in het land in volle gang zijn, gaf het KNMI vrijdagochtend code geel af voor het hele land (met uitzondering van de Waddeneilanden). Het weerinstituut verwacht hoos- en onweersbuien, en windstoten tot 60 kilometer per uur. De organisatoren van de bevrijdingsfestivals in Leeuwarden en Amsterdam houden de moed erin, en zoeken naar uitwijkmogelijkheden voor de buitenactiviteiten.

„Als er een bui komt, zijn we daar klaar voor,” laat Thea van der Schaaf van Bevrijdingsfestival Fryslân weten. Sinds code geel is afgegeven, staan de veiligheidsdiensten van de organisatie volgens de woordvoerder op scherp. Het muzikale programma op de vijf podia in Leeuwarden is zo gemaakt dat artiesten wat later kunnen beginnen als er net een bui valt. En als de onweersbuien echt gevaarlijk worden? „Dan kunnen bezoekers schuilen in de vele panden in de binnenstad waar we mee samenwerken.”

Een alternatieve locatie is er alleen niet, dus dan moet het buitenprogramma worden afgelast. Van der Schaaf ziet dat niet zo snel gebeuren. „Mijn advies aan bezoekers is: maak je niet te druk. Valt er een bui, dan schuilen we met z’n allen onder een paraplu en gaan we daarna weer lekker door.”

Niet alleen voor het programma, maar ook voor de financiën hoopt Van der Schaaf dat het droog blijft. De toegang tot de concerten is gratis, waardoor mensen eerder thuisblijven bij slecht weer. „Grof gezegd: als er regen valt, wordt er geen bier verkocht.”

‘We willen geen tafels in de Amstel’

Ook in Amsterdam zijn de nodige voorbereidingen getroffen. De Vrijheidsmaaltijd op de Magere Brug is verplaatst naar de Mozes en Aäronkerk. „Als er echt zulk noodweer komt, liggen de tafels en bordjes zo in de Amstel. Dat willen we natuurlijk niet,” zegt Rachida Azough van Bevrijdingsfestival Amsterdam.

Volgens Azough is de organisatie al de hele ochtend bezig met het vinden van uitwijkmogelijkheden voor de buitenprogramma’s. De organisatie heeft met het KNMI gebeld en heeft „goede hoop” dat het weer in Amsterdam na de middag beter zal worden. De festivals in de stad hebben toch een ontruimingsplan voor noodweer klaar staan. „Dan gaat gewoon de stekker eruit en is het wegwezen.”

De helikopters waarin de ambassadeurs van de vrijheid (dit jaar Tabitha, Froukje en MEAU) van festival naar festival worden gevlogen, zullen waarschijnlijk weinig last hebben van de onweersbuien. De helikoptercommandant van vliegbasis Gilze-Rijen laat aan persbureau ANP weten dat de piloten om de buien heen zullen vliegen. Als een onweersbui precies boven een van de festivalterreinen hangt zou het kunnen dat de helikopter even moet wachten met landen, waardoor het schema wat vertraging oploopt.

Voor de avondprogramma’s heeft het KNMI beter nieuws. Volgens het weerinstituut zullen de buien vanaf het einde van de middag verdwijnen in het westen, en halverwege de avond ook in het oosten.