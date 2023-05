Acht mensen omgekomen bij nieuwe aanslag in Servië

Bij een nieuwe schietpartij in Servië zijn donderdag minstens acht mensen om het leven gekomen. Dat melden Servische media. Dertien mensen raakten gewond. Het is de tweede massale schietpartij in een week tijd. Woensdag kondigde de overheid na een aanslag bij een basisschool in Belgrado drie dagen van nationale rouw af.’

Een schutter opende donderdagavond laat het vuur in Dubona, een dorp in de buurt van de stad Mladenovac, zo’n 50 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Belgrado. De politie heeft de zoektocht naar de 21-jarige verdachte ingezet. Die zou na een nachtelijke ruzie op een schoolplein terug zijn gekeerd met een aanvalsgeweer en willekeurige mensen vanuit een rijdende auto onder vuur hebben genomen.

De politie heeft een gebied afgezet waar de verdachte zich vermoedelijk schuilhoudt. Helikopters, een antiterrorisme-eenheid en politie-eenheden uit Belgrado en Smederevo zijn bij de zoektocht ingezet.

Woensdagochtend schoot een 14-jarige jongen negen mensen dood bij een basisschool in de Servische hoofdstad Belgrado. Massaschietpartijen komen niet vaak voor in Servië, waar strenge wapenwetgeving van kracht is. In het land circuleren veel illegale wapens, een overblijfsel uit oorlogen uit de jaren negentig.