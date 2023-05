Voormalig BAM-baas vervangt Sanderink bij concurrent Strukton

Bouwbedrijf Strukton, vooral bekend van spoorprojecten, heeft Rob van Wingerden aangesteld als nieuwe interim-bestuurder. Tot 2020 was hij topman van concurrent BAM, het grootste bouwconcern van Nederland. De 61-jarige Van Wingerden vervangt eigenaar Gerard Sanderink, die in maart door zijn raad van commissarissen (rvc) werd geschorst als topman van Oranjewoud NV, Strukton Groep NV en andere dochterondernemingen.

Na zijn studie civiele techniek aan de TU Delft trad Van Wingerden in 1988 als projectvoorbereider in dienst bij BAM. Daarna werkte hij als manager in verschillende sectoren, zoals infrastructuur, vastgoedontwikkeling en baggeren, en werkte hij een tijdje in Hongkong en Taiwan. In 2002 werd hij directeur van BAM Utiliteitsbouw, in 2005 directievoorzitter van BAM Woningbouw. Drie jaar later voegde hij zich als lid bij de raad van bestuur, tot hij in 2014 bestuursvoorzitter werd.

Grote projecten

Als topman van BAM realiseerde Van Wingerden grote projecten, waaronder de bouw van zeesluis IJmuiden in het Noordzeekanaal en de ontwikkeling van het nieuwe treinstation Utrecht Centraal. Maar onder zijn leiding kende de bouwgigant ook tegenslagen. Fouten in het ontwerp van het sluisproject kostten BAM in 2019 100 miljoen euro meer dan begroot. Datzelfde jaar leed het bouwbedrijf nog een flink verlies, van 94 miljoen: een aantal bouwprojecten in Duitsland en Dubai liepen vertraging op en vielen duurder uit dan gedacht. Ook de coronapandemie had verstrekkende gevolgen; in België, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar BAM veel projecten had lopen, werden bouwplaatsen tijdelijk gesloten. Begin 2020 werd besloten Van Wingerdens niet voor te dragen voor een nieuw termijn als topman.

De nieuwe accountant van Strukton geeft aan te vertrekken als Sanderink terugkeert als bestuursvoorzitter

Toch was de toenmalige rvc-voorzitter van BAM Harrie Noy te spreken over het beleid van Van Wingerden. „Hij heeft een heldere visie over wat nodig is om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden… [Hij] heeft de basis gelegd voor het huidige transformatieproces van het bedrijf”, zei Noy destijds in een persbericht.

Breed bestuurder

Na 32 jaar in dienst van BAM was Van Wingerden als (president-)commissaris betrokken bij machineproducent Huisman en scheepsvaartexporteur Jumbo Shipping in Schiedam, evenals kraanverhuurbedrijf Koninklijke Saan in Diemen. Daarnaast is hij lid van de strategische adviesraad van TNO en het Topteam Logistiek, als voorzitter van de stuurgroep bouwlogistiek en mobiele werktuigen.

Lees ook dit verhaal uit 2022: Wordt Gerard Sanderink gedwongen op te stappen bij Centric?

Mark de Haas, benoemd tot overgangsmanager, en huidig financieel directeur Arthur Vlaanderen vormen naast Van Wingerden het nieuwe interim-bestuur van Strukton (4.000 medewerkers). „Met Rob en Mark krijgen we twee krachtige en ervaren bestuurders aan boord”, zegt Joseph Kuling, voorzitter van de rvc in een persverklaring. De rvc denkt nog zes tot twaalf maanden nodig te hebben om een definitief bestuur te selecteren. Tot 19 mei heeft het duo de tijd zich in te werken, daarna treden ze formeel toe tot het interim-bestuur. Dan sluit Van Wingerden zich ook aan bij het bestuur van topholding Oranjewoud, eveneens opgezet door de 74-jarige Sanderink.

Onder het bewind van Sanderink stond Struktron er al jaren slecht voor. Sinds 2019 had het bedrijf geen externe accountant meer, nadat PwC met onenigheid vertrok. Inmiddels heeft het bedrijf een nieuwe accountant gevonden in accountantskantoor Mazars. Dat geeft aan te vertrekken als Sanderink terugkeert als bestuursvoorzitter. Kuling verwacht dat Van Wingerden, in samenwerking met De Haas en Vlaanderen, „rust en stabiliteit in de ondernemingen [brengt]”.