VN en VS stoppen tijdelijk met noodhulp aan Tigray: ‘Zoveelste klap’

Het Wereldvoedselprogramma van de VN (WFP) en de Amerikaanse organisatie voor noodhulp (USAID) hebben hun voedselhulp aan de Ethiopische regio Tigray opgeschort. Dat hebben het WFP en USAID woensdag kort na elkaar bekendgemaakt. Het voedsel wordt op de lokale markt verkocht, zien de organisaties.

Er mankeert iets aan de systemen die ervoor moeten zorgen dat voedselhulp aankomt op de juiste bestemming, blijkt uit een verklaring van het WFP. Wat dat precies is, is de organisatie aan het uitzoeken. De VN-organisatie draagt de partijen waar ze mee samenwerkt op „dat zij alle illegale activiteiten controleren en rapporteren, en dat zij de overeengekomen controles handhaven”. Het WFP gaat niet verder met het uitdelen totdat het zeker weet dat de problemen zijn opgelost.

Samantha Power, hoofd van USAID, spreekt in een verklaring van „de zoveelste klap voor onschuldige burgers die onnodig lijden”. Een conflict tussen de regering van Ethiopië regering en het Tigrese Volksbevrijdingsfront heeft de regio in een voedselcrisis gestort. Na twee jaar oorlog hebben de strijdende partijen in november een vredesakkoord gesloten, maar de honger bleef.

Lees ook In Tigray vallen honderden hongerdoden per dag, ziet deze onderzoeker. Hoe komt dat?