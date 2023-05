Verpleegkundige Wilhelmina Ziekenhuis Assen verdacht van betrokkenheid bij twintig sterfgevallen

De longverpleegkundige van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) die vorige maand is aangehouden, wordt ervan verdacht de levens van „een twintigtal” patiënten voortijdig te hebben beëindigd. Dat heeft het Openbaar Ministerie donderdag bekendgemaakt. In gesprekken met andere hulpverleners zou hij dat meermaals hebben toegegeven.

„De verdachte zou, zonder instructies van een arts, medische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten die in zijn ogen terminaal waren en ernstig leden”, schrijft het OM. De man zou dat hebben verteld bij een andere zorgorganisatie in Drenthe, die „na uitvoerig collegiaal beraad” het WZA inlichtte, dat aangifte deed.

De dertiger uit de gemeente Noordenveld blijft nog zeker dertig dagen in voorlopige hechtenis. Voor het strafrechtelijk onderzoek hebben collega’s en andere betrokkenen verklaringen afgelegd, en kijken deskundigen naar medische dossiers. Het OM verwacht daar eind juni de resultaten van.

GGZ Drenthe is de zorgorganisatie die de melding aan het WZA doorgaf, hoorde RTV Drenthe van het OM. Theodoor V., zoals de verdachte volgens meerdere media heet, mocht in eerste instantie alleen met zijn advocaat praten. Die beperking is inmiddels weer opgeheven.

