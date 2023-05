Trump noemt beschuldiging van verkrachting ‘belachelijk’ en ‘walgelijk’

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag in een videoverklaring ontkend dat hij journalist Elizabeth Jean Carroll heeft verkracht. „Het is het meest belachelijke, walgelijke verhaal. Het is gewoon fantasie”, zegt hij volgens internationale persbureaus in de verklaring, die in oktober is opgenomen.

Carroll heeft Trump aangeklaagd omdat hij haar in 1996 in een kleedkamer tegen een muur zou hebben geduwd, haar panty naar beneden zou hebben getrokken en haar zou hebben gepenetreerd. Lisa Birnbach, een vriendin van Carroll, vertelde eerder in de rechtszaal dat Carroll haar belde om te vertellen wat er was gebeurd. Aan de telefoon klonk Carroll „ademloos, hyperventilerend, emotioneel”, aldus Birnbach.

Dat Trump haar verhaal ontkende toen ze ermee naar buiten trad, veroorzaakte volgens Carroll schade aan haar reputatie en carrière. Daarom heeft ze behalve de verkrachtingszaak ook een smaadzaak tegen de oud-president aangespannen. Trump was niet aanwezig in de rechtszaal en is niet van plan eigen getuigen op te roepen. „Ik hoor dat we het heel goed doen in New York”, zei hij tegen verslaggevers op een golfbaan in Schotland.

De rechtszaak is volgens de The New York Times mogelijk dankzij een wet die verkrachtingsslachtoffers in de staat New York een jaar de tijd geeft om daders aan te klagen, ook als het vergrijp al lang geleden is. Dat jaar loopt tot eind november. Carroll wil dat Trump aansprakelijk wordt gesteld voor mishandeling en smaad, dat hij daarvoor een schadevergoeding betaalt en dat hij onjuiste verklaringen terugneemt.

