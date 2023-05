Shell boekt weer megawinst, opnieuw gul voor beleggers

Weer lukte het Shell om de verwachtingen van beursanalisten te overtreffen. Het gas- en oliebedrijf maakte donderdag een nettowinst bekend van maar liefst 9,6 miljard dollar (8,7 miljard euro), terwijl de verwachting in de financiële wereld op ‘slechts’ 8 miljard dollar lag.

Dat resultaat is behaald in de eerste drie maanden van dit jaar, toen met name gasprijzen flink aan het dalen waren. Lagere energieprijzen drukken normaal de Shell-winst, maar de hogere verdiensten van vooral de chemiedivisie met haar petrochemische producten zorgden toch nog voor een winstgroei. In de eerste drie maanden van 2022 bedroeg de winst 9,1 miljard dollar.

Vooral de gasdivisie zag de verdiensten minder worden, maar dat is na de megawinsten in 2022 weinig verrassend. In plaats van 3,4 miljard kwam de teller uit op een winst van 2,8 miljard. Naaste lagere gasprijzen zorgden ook hogere belastingen voor een daling van de divisiewinst met bijna 1 miljard. Het effect werd nog een beetje gedempt door de verder gestegen vraag naar gas.

Is de tijd van dreigende tekorten op de Europese gasmarkt nu voorlopig verleden tijd? Veertien maanden na de Russische invasie in Oekraïne durfde bestuursvoorzitter Wael Sawan van Shell donderdag slechts een voorzichtig optimistisch geluid te laten horen. „Er is nu al voor de komende winter meer gas opgeslagen dan vorig jaar en dat is een goed teken”, zei de dit jaar aangetreden topman.

Maar niemand weet of er weer een milde winter komt. En blijft de energievraag in China ook dit jaar achter ten opzichte van de pre-Covidjaren? Onzekerheid troef, was de boodschap van Sawan. „De helft van het gas dat het afgelopen jaar naar Europa ging, was aanvankelijk voor China bedoeld.” Wat er gaat gebeuren als de Chinese vraag snel toeneemt, de winter streng wordt en Rusland voor meer onrust zorgt? „Als al deze factoren negatief zijn, dan komen er weer spanningen.”

Onderwaardering op de beurs

Dichter bij huis leven bij Shell vooral zorgen over de onderwaardering op de beurs. In vergelijking met de Amerikaanse concurrenten ExxonMobil en Chevron scoort het aandeel van het inmiddels volledig Britse bedrijf onder de maat. Om deze ontwikkeling te keren wordt de belegger weer extra verwend. Shell gaat de komende drie maanden voor nog eens 4 miljard dollar aan eigen aandelen kopen. Fijn voor de aandeelhouder die de winst per aandeel ziet stijgen en de winstuitkering met minder kapitaalverschaffers hoeft te delen.

De onderwaardering in de financiële wereld is een serieuze zorg, geeft Sawan toe. Een hogere beurswaarde straalt nu eenmaal vertrouwen en kracht uit, terwijl een lage waardering een bedrijf kwetsbaar kan maken voor overnames. Zou een verhuizing van Shell naar het hart van de financiële wereld – New York – niet helpen, werd hem gevraagd. „New York is inderdaad geen slechte locatie, maar nee, dat staat na onze recente verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk [vanuit Den Haag] niet op mijn prioriteitenlijst. Wij moeten een hogere waardering verdienen met onze prestaties”, zei de Canadees-Libanese topman. „Als nieuwe leiding moeten we eerst aan ons track record werken.”

Sinead Gorman, sinds een jaar de financieel bestuurder van het concern, gaf toe dat zelfs de eigen criteria wat zijn opgerekt om de belegger te behagen. Aan dividend en aandeleninkoop zal Shell in de eerste zes maanden van dit jaar 12 miljard dollar kwijt zijn. „Het is altijd een mix van factoren op grond waarvan je dit soort beslissingen neemt”, zei Gorman. De kwartaalcijfers spelen daarin een rol, maar ook bijvoorbeeld de marktomstandigheden waar Shell mee te maken heeft. Maar voor negatieve verrassingen hoeft de belegger niet te vrezen. „We spreken van een harde vloer en een zacht plafond”, zei ze over de uitgaven ten behoeve van de aandeelhouder.

Over de oorzaken van onderwaardering van het Shell-aandeel liet Sawan zich donderdag niet uit. Het probleem moet volgens hem ook weer niet gedramatiseerd worden. „Nog maar in 2019 lagen Shell en Exxon nek-aan-nek als je toen naar de waardering van de bedrijven keek. Het zou dom van mij zijn om te roepen dat dit of dat opeens helemaal anders moet.” Ter indicatie, in vergelijking met vier jaar geleden is de koers van Exxon met bijna de helft gestegen, terwijl Shell zelfs nog iets onder het niveau van begin mei 2019 noteert.

Shell is zeker niet het enige concern binnen de energiewereld dat zijn beleggers aan het paaien is. De vijf grootste westerse oliebedrijven – naast ExxonMobil en Shell zijn dat Chevron, BP en TotalEnergies – keerden in 2022 ruim 110 miljard dollar uit aan dividend en aandeleninkoop. Met 26 miljard dollar hoeft Shell zich in dat gezelschap niet te schamen.

Energiezekerheid vergroten

Een vergelijkbaar bedrag trekt het concern jaarlijks uit voor zijn investeringen. Ook voor dit jaar ligt de reikwijdte op 23 tot 27 miljard dollar. Is dat eigenlijk wel voldoende om te innoveren, werd Gorman gevraagd. Er is immers veel geld nodig om de energiezekerheid te vergroten en wat te denken van de noodzakelijke verduurzaming? Vorig jaar investeerde Shell in de divisie Hernieuwbare Energie 3,5 miljard dollar. Eerder dit jaar gaf Sawan al aan dat dit bedrag niet snel zal stijgen: in vergelijking met de olie- en gasproductie blijft de (directe) winstgevendheid van duurzame activiteiten al snel achter.

In welke activiteiten Shell moet (of mag) investeren is volgens de financiële topvrouw „een van de grote discussies” binnen het hogere management. „Die range van 23 tot 27 miljard is volgens ons voldoende voor de mogelijkheden die we willen benutten. En daarbij kijken we zeker ook naar onze carbon footprint [ecologische voetafdruk].”