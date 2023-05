Ruiken naar oude vetkrijtjes

„Je ruikt naar een mooie vrouw.” Hoewel deze begroeting vrijwel zeker bedoeld was als compliment, is er wel het een en ander op aan te merken. Allereerst natuurlijk het evidente bezwaar dat ik kennelijk alleen maar mooi róók, maar dat schreef ik toe aan onhandigheid – er waren voldoende aanwijzingen dat de bezoeker vond dat het ook met de rest wel goed zat.

Het tweede bezwaar, en daar gaat het hier over, is dat hij niet mijn parfum rook, maar mijn dagcrème. Dat was er een van Dior, uit een royale tester, als ik het goed heb nog voor de ouder wordende huid ook. Sommige huidverzorging van Dior ruikt ongeveer net zo sterk als de parfums van het huis, dus de bezoeker kon er ook niets aan doen. En hoe kon hij weten dat het al dan niet geurig zijn van huidverzorging en make-up een heet hangijzer is?

Al geruime tijd is de strenge school in opkomst: huidverzorging heeft geen geur nodig, daarvoor gebruik je maar een ander flesje. Dermatologen wisten natuurlijk allang dat parfum in huidverzorging kon leiden tot irritatie en zelfs beschadiging van vooral de dunne gezichtshuid; uit Amerikaans onderzoek blijkt steeds dat parfum in cosmetische producten een van de belangrijkste oorzaken is van contactallergie. Dat schreven ze aanvankelijk vooral voor elkaar op in wetenschappelijke publicaties, maar allengs bedachten ze manieren om ook het grote publiek te bereiken met de boodschap: weet wat je op je huid smeert.

In Nederland blogt arts en onderzoeker in de cosmetische dermatologie Jetske Ultee al sinds 2009 over zinnige huidverzorging, en ook een van haar belangrijkste waarschuwingen, naast ‘gebruik zonnebrand’, is: geen huidverzorging of cosmetica waar parfum in zit – een korte naam voor de veelheid aan stoffen die nodig zijn om geur te ‘vangen’ in poeders en smeersels. Niet alleen kunnen die stoffen de huid irriteren, als je ermee in de zon gaat levert het ook extra huidveroudering op. Dat geldt volgens haar overigens ook voor de meeste van de als ‘groene’ tegenhanger gebruikte essentiële oliën. Net als veel andere dermatologen koppelt Jetske Ultee deze wijsheid aan een eigen productlijn.

Je zou je inmiddels kunnen afvragen waarom, als het zo slecht is, de meeste crèmes, maskers, shampoos en bronzers überhaupt nog geparfumeerd zijn – (grote) cosmeticamerken weten toch ook wat goed is voor ons? Het voornaamste antwoord: omdat het zo lekker is. De meeste mensen worden blij van iets dat lekker ruikt, en de meerderheid krijgt er niet direct eczeem van. Je zou kunnen denken dat een beetje verantwoorde huidverzorging en make-up gewoon een rationele aangelegenheid is, maar laten we wel wezen: ratio verkoopt niet, althans niet in groten getale. Emotie wel. Jezelf verwennen, vertroetelen, zorgen dat je je aantrekkelijk voelt, je ervan overtuigen dat you’re worth it: een reuzenmarkt.

En ik snap dat. Lippenstift van Chanel, met lichte, elegante rozengeur, stemt gewoon net iets vrolijker dan ongeparfumeerde lippenstiften van bijvoorbeeld Bobbi Brown, die naar oude vetkrijtjes ruiken. Die muffe lucht is grappig genoeg óók een reden om producten te parfumeren; van zichzelf kunnen ze behoorlijk onaantrekkelijk ruiken, of snel gáán ruiken als de tube of het potje eenmaal open is.

Ik sta er bovendien niet alleen in, blijkt. Onder blogposts en artikelen over de geur van cosmetica en huidverzorging staan talloze reacties waarin mensen hun liefde voor bijvoorbeeld de klassieke viooltjesgeur van de Meteorites-poederparels van Guerlain belijden, het vettige vanille in MAC-lippenstiften bezingen, of giechelig worden van de cacaogeur van Too Faced-bronzers.

En nachtcrème van Olay ruikt naar mijn moeder, en dat is telkens fijn.