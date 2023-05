Opnieuw wankelt er in de Verenigde Staten een regionale bank

De redding van de Amerikaanse First Republic Bank heeft het vertrouwen bij beleggers nog niet hersteld. Amper drie dagen nadat bankenreus JPMorgan de in de problemen geraakte financiële instelling uit San Francisco behoedde voor de ondergang, wankelt de volgende Amerikaanse bank. Opnieuw gaat het om een regionale speler uit Californië: PacWest, gevestigd in Los Angeles.

De onrust bij PacWest, dat bijna 2.500 werknemers en 67 locaties telt, ontstond woensdag in de handel nabeurs. Aanleiding was een bericht van financieel persbureau Bloomberg dat PacWest zijn „strategische opties” in kaart aan het brengen was. Een van die mogelijkheden was een verkoop aan een andere eigenaar, maar ook het ophalen van nieuw kapitaal werd volgens Bloomberg nog besproken.

Voor aandeelhouders was dat aanleiding om hun aandelen in PacWest, dat het nieuws woensdagnacht in een persverklaring bevestigde, ogenblikkelijk te dumpen. In de handel nabeurs kelderde de waarde van het aandeel in nog geen dertig minuten met bijna 58 procent. Bij het openen van de markt donderdag was dat verlies iets teruggelopen: min 42 procent.

In de verklaring stelt PacWest dat het kijkt naar „alle manieren om de waarde voor aandeelhouders te maximaliseren”. Volgens de Financial Times heeft de top van de bank de Amerikaanse overnamespecialist Piper Sandler in de arm genomen om te helpen, zo meldt de zakenkrant op basis van bronnen. Overigens is er nog geen formeel verkoopproces opgezet.

Veel paniek

Binnen de Amerikaanse bankensector is PacWest geen heel grote partij. De bank is een stuk kleiner dan het middelgrote First Republic, de Silicon Valley Bank of Signature Bank – het trio dat de afgelopen weken in de problemen kwam. Met een balanstotaal van 40 miljard dollar (ruim 36 miljard euro) is PacWest bijvoorbeeld dik vijf keer zo klein als Silicon Valley Bank. Van de meer dan vierduizend Amerikaanse banken zijn er 58 groter.

Toch zegt de paniek rond PacWest veel over het gevoel dat op dit moment overheerst bij beleggers: ze lijken er niet van overtuigd dat de crisis is bezworen. De bezorgdheid over PacWest verspreidde zich woensdagnacht ook meteen naar andere regionale banken die afgelopen weken kwetsbaar bleken. Western Alliance (een balans van 70 miljard) verloor in de handel nabeurs een kwart, de iets grotere Zions en Comerica allebei zo’n 10 procent. Donderdag meldde Financial Times dat ook Western Alliance een verkoop onderzoekt, waarna de koers nog verder wegzakte. De bank zelf heeft die berichten nog niet bevestigd.

Na een ongerelateerd nieuwtje rond een andere regionale bank gebeurde daarmee donderdag hetzelfde: voor het openen van de beurs kondigde First Horizon Bank aan dat de miljardenovername door de Canadese TD Bank niet doorging vanwege bezwaren bij toezichthouders. Het aandeel First Horizon opende donderdag ruim 36 procent lager.

Winkelpanden en kantoren

Rond PacWest was het al langer onrustig. Het aandeel staat inmiddels 90 procent lager dan een jaar geleden. De Californische instelling heeft te maken met dezelfde kwetsbaarheden als Silicon Valley Bank, de eerste die in maart omviel en daarna werd gered door toezichthouder FDIC. Zowel SVB als PacWest deden veel zaken in de techsector, hadden veel onverzekerde spaartegoeden en leden flinke verliezen in hun leningenportefeuille.

Bij PacWest zat die pijn, net als bij SVB, in de vele leningen aan ontwikkelaars van commercieel vastgoed. Volgens FT zit meer dan driekwart van alle kredieten van de bank in winkelpanden en kantoren. Nu de vraag naar zulke locaties sinds de coronapandemie afneemt, is het volgens marktkenners maar de vraag of de ontwikkelaars die kredieten kunnen blijven voldoen.

In zijn kwartaalcijfers van eind vorige week maakte PacWest bovendien bekend dat ook spaarders de laatste maanden op grote schaal zijn vertrokken. Zo’n uitstroom kan de problemen bij een bank acuut maken. Aanvankelijk zijn tegenvallers bij beleggingen vooral een ‘papieren’ verlies, en is er tijd om af te wachten tot de resultaten verbeteren. Maar zodra klanten vertrekken moet een bank investeringen verkopen om de spaartegoeden te kunnen uitkeren en wordt zo’n verlies concreet.

Bij PacWest liepen de spaartegoeden overigens minder hard terug dan bij First Republic, waar klanten in een paar weken de helft van al het gestalde geld weghaalden. Bij de kleinere bank uit Los Angeles ging het om een daling van 5,7 miljard in het eerste kwartaal, bijna 20 procent van het totaal. Volgens de PacWest-topman gebeurde dit vooral in januari en februari. In maart nam de hoeveelheid gestald geld juist weer toe.