OM gaat in hoger beroep tegen Haagse ‘ombudspoliticus’ De Mos

Het Openbaar Ministerie gaat voorlopig in hoger beroep tegen de Haagse voormalig wethouder Richard de Mos. Dat meldt Justitie donderdagmiddag. Het OM zegt nog te overwegen of het de hoger beroepszaak daadwerkelijk wil voeren. Twee weken terug sprak de rechtbank Rotterdam De Mos en zijn kompanen vrij van corruptie en omkoping tijdens zijn campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Alleen horecaman Atilla Akyol kreeg vier maanden voorwaardelijke celstraf vanwege verboden wapenbezit.

De Mos, partijleider van de lokale partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos, laat in een reactie weten „ten zeerste” te betreuren dat justitie „de stad Den Haag nog langer politiek wil gijzelen”. Volgens De Mos haalde „Den Haag juist opgelucht adem na 3,5 jaar het Zwaard van Damocles boven het hoofd gehad te hebben, waarbij de gemeenteraad zwaar gepolariseerd is”.

Justitie ‘hier en daar rigide’

In 2018 werd Hart voor Den Haag/Groep de Mos de grootste in de Haagse gemeenteraad. Een jaar later viel de Rijksrecherche de kantoren van De Mos en zijn partijgenoot Rachid Guernaoui in het Haagse stadhuis binnen. De Mos zou volgens het OM zijn omgekocht door vijf Haagse zakenlieden, die in ruil voor politieke diensten zijn campagne zouden hebben gefinancierd. Daarnaast zou hij meineed hebben gepleegd, een criminele organisatie hebben gevormd met zijn medeverdachten én zijn ambtseed hebben geschonden.

De rechtbank oordeelde echter dat er simpelweg geen goed uitgewerkte regels zijn voor partijfinanciering van lokale partijen. Dat gebrek kon volgens de rechter „niet worden opgelost met het strafrecht”. Ook zijn kwade bedoelingen van de gever en ontvanger van de partijgiften niet bewezen door de aanklager. De rechter vond dat justitie aan tunnelvisie leed, en „te eenzijdig” en „hier en daar zelfs rigide” was geweest. De Mos ontkende alle aantijgingen en noemde zijn vervolging een ‘heksenjacht zonder grenzen’ van justitie. Volgens de politicus bedrijft hij slechts ‘ombudspolitiek’.

Het OM gaat voorlopig in hoger beroep zodat de wettelijke aanvraagtermijn daarvoor niet verstrijkt. Of een hoger beroepszaak ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden, moet nog worden besloten, zo zegt het OM: „Het vonnis wordt op dit moment nog bestudeerd. Het gaat om een complexe strafzaak met maatschappelijke impact, dit vraagt om een zorgvuldige afweging ten aanzien van het hoger beroep.” De Mos hekelt in zijn verklaring dat het OM geen beslisdatum geeft: „Nu weet niemand wanneer aan deze lijdensweg voor de stad een einde komt.”

Opnieuw het stadsbestuur in?

Hoe het politiek verder moet met De Mos en zijn partij, is sinds het vonnis van de rechtbank onduidelijk. Hart voor Den Haag was ook in 2022 de grootste partij in de Hofstad. De Mos en Guernaoui werden, onder meer vanwege de lopende zaak, uitgesloten tijdens de coalitievorming vorig jaar. Nu wil De Mos dolgraag opnieuw het stadsbestuur in. Dan moeten coalitiepartijen D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA kiezen om het coalitieakkoord open te breken en te heronderhandelen met Hart voor Den Haag. Of het hoger beroep tegen De Mos invloed heeft op de overwegingen van de coalitiepartijen, is nog niet duidelijk.

Burgemeester Jan van Zanen (VVD) is op het moment van publiceren nog bezig met het opstellen van een verklaring. Eerder noemde hij de uitspraak van de rechter „klip en klaar”. Volgens Van Zanen was het „aan iedereen die zich met de stad Den Haag verbonden voelt om vooruit te kijken”.