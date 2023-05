Napoli legt na ruim dertig jaar eindelijk beslag op derde landskampioenschap in clubhistorie

Eindelijk is het zover. Na een droogte van ruim dertig jaar is Napoli weer kampioen van de Italiaanse Serie A. Een 1-1 gelijkspel tegen Udinese was voldoende om een claim te leggen op de derde scudetto in de clubhistorie. Het verschil met nummer twee Lazio Roma is onoverbrugbaar geworden.

Omdat het verschil met nummer twee Lazio Roma voorafgaand aan de wedstrijd 15 punten was, en er nog vijf wedstrijden te spelen waren, had Napoli aan een gelijkspel genoeg om definitief kampioen te worden. Al vroeg in de wedstrijd bezorgde de Oostenrijker Sandi Lovrić van Udinese de Napolitanen — er zaten ook ruim 60.000 toeschouwers in het eigen Stadio Diego Armando Maradona — nieuwe stress: hij maakte op knappe wijze de 1-0 voor de thuisploeg.

Vorige week zondag moest het kampioensfeest in Napels worden uitgesteld, toen het Napoli niet lukte van laagvlieger Salernitana te winnen (1-1). De nieuwe zorgen door de snelle achterstand duurden donderdag niet langer dan één helft. Dat hadden de Napoli-fans te danken aan weer een doelpunt van de door de Europese top begeerde Nigeriaanse spits Victor Osimhen. Hij maakte kort na rust de gelijkmaker, toen de bal na een redding van de keeper van Udinese ineens voor zijn voeten belandde.

Succesvolste seizoen recente geschiedenis

Met het kampioenschap heeft Napoli een dikke streep gezet onder het succesvolste seizoen in de recente clubgeschiedenis. Kort na de winterstop genoot de club al een voorsprong van meer dan twintig punten op de nummer twee. Al snel was het niet de vraag of, maar wanneer Napoli zijn derde landskampioenschap ooit zou binnenhalen. De succesformatie van de Italiaanse trainer Luciano Spaletti toonde vorig jaar ook in Nederland haar kracht, toen ze Ajax in het eigen stadion met 6-1 vernederde in de Champions League.

Met het zicht op de eindstreep begonnen Napolitaanse overwinningen wel schaarser te worden. Van de laatste vijf competitiewedstrijden, los van die tegen Udinese, won de ploeg er slechts twee. Ook werd Napoli in de kwartfinale van de prestigieuze Champions League uitgeschakeld door de Italiaanse kampioen van vorig seizoen, AC Milaan.

