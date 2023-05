Maak me zo ‘nep’ mogelijk, vraagt Shirley aan haar arts – waarom zou ze anders 1.800 euro betalen?

Flirten, fillers en frontsoldaten. Dat was de mix ongeveer gisteravond, oh, en er was Pointer (KRO-NCRV). De Pointer-redactie is al drie jaar gemeentes aan het manen om zelf eens onderzoek te doen naar wat er na de oorlog zoal aan joods vastgoed is onteigend dan wel ‘verdwenen’. Synagoges werden na 1945 fluks afgebroken, want ja, er werden toch niet zoveel diensten gehouden. De joodse begraafplaats in Kampen lag in het centrum. Dure grond, dus botten eruit, asfalt eroverheen en nu ligt er een prachtige parkeerplaats. Nee, dan Winschoten, ooit de tweede joodse stad van Nederland, na Amsterdam. Bij de aanleg van een parkeerplaats stuitte de gemeente op joodse graven. Om de eeuwige grafrust niet verder te schenden, is er een hek om de begraafplaats gezet, een gedenksteen geplaatst en de parkeerplaats is een stukje opgeschoven.

Gwyneth Sleutel vraagt in Het nieuwe flirten (BNNVARA) aan vijf mannen of ze nog durven te flirten sinds #MeToo. Het korte antwoord is ja. Maar met twee paar vrouwenogen vanachter de camera op zich gericht zie je de mannen schipperen tussen branie en begrip voor de vrouwenzaak. Wat me in een notendop het probleem lijkt van liefde in tijden van grensoverschrijding.

In Dit is de kwestie (EO) hoorde ik cosmetisch arts Tom Decates beweren dat hij jonge patiënten eerst en vooral alle muizenissen uit het imperfecte hoofd praat. „Ik zeg: geniet van wie je bent.” Fillers, botox en chirurgische ingrepen bij mensen tussen 18 en 25 jaar zijn de afgelopen tien jaar „verdubbeld”. Preciezer dan dit wordt het niet, Dit is de kwestie houdt het op „steeds vaker” en „steeds meer”.

Shirley vraagt haar arts haar zo „nep” mogelijk te maken. Waarom zou ze 1.800 euro betalen om er uit te zien als zichzelf? Ze is net voor een onderhoudsbeurt geweest, vertelt ze. Fillers in haar kin, kaaklijn, traangootjes en botox in haar kaakgewrichten. „ Ik knars m’n kiezen kapot, en die zijn ook nep.” Met een app op haar telefoon tovert Shirley een Margje Fikse te voorschijn zonder grijze haren, denkrimpels en kringen onder de ogen. „Zo kan ik er dus ook uitzien?”, zegt Fikse iets te verrast. Ja, dat kan. De vraag is of wat kan ook moet. Valt een prikje of spuitje hier en daar in de categorie kapper, mondhygiënist, tandarts en is het gewoon slordig als je je rimpels laat staan? Of zijn cosmetische ingrepen een symptoom van de „geïndividualiseerde consumptiemaatschappij” waarin het lichaam een project is waar eindeloos aan gesleuteld kan worden? Anne-Mette Hermans doet wetenschappelijk onderzoek naar de normalisatie van cosmetische ingrepen. Zij zegt tegen de jeugd: „Probeer nog even te wachten.” Ja, maar straks zitten die plooien en groeven er, en wat dán?

Soldaten van het bos

Het nieuwe IJzeren Gordijn ligt in het oerbos op de grens tussen Polen en Wit-Rusland. Een hek van 186 kilometer, bedoeld om vluchtelingen tegen te houden die naar Europa willen. Dore van Duivenbode reisde voor Frontlinie af naar een Pools toeristendorp vlakbij het hek. Vluchtelingen komen nu over of door het hek, en anders via de rivier. Maar dan. Dan is er bos, moeras en diepe meren. Dorpsbewoners brengen verstekelingen in nood voedsel en warme kleren. Soldaten van het bos, worden de helpers genoemd, maar wat ze doen is illegaal.

De grenspolitie vertelt dat de Wit-Russen met opzet de vluchtelingen de grens naar Polen overjagen, desnoods met geweld en geweren. Via deze ‘Russische route’ wil Poetin Europa destabiliseren. De Poolse grenspolitie zet vluchtelingen net zo hard de grens weer over, als ze die te pakken krijgen. „Al ben je moeder, baby of bejaarde met één been.” Ook dat is illegaal. De Syrische Aisha viel van het hek, aan de goede kant. Een val van zeven meter. Haar voet brak zo akelig dat ze moest worden geopereerd. In háár geval noem je dat geluk.