Leider en drie leden van neofascistische militie Proud Boys veroordeeld voor rol in Capitoolbestorming

De voormalig Proud Boys-leider Enrique Tarrio en drie van zijn gezellen zijn donderdag veroordeeld voor opruiing tijdens de Capitoolbestorming op 6 januari 2021. Volgens de rechter in Washington D.C. zweerden zij samen tegen de staat, melden internationale persbureaus. Een vijfde verdachte werd niet veroordeeld. De veroordeling van Tarrio is een belangrijke mijlpaal in het grootschalige onderzoek dat het Amerikaanse ministerie van Justitie uitvoert tegen de Capitoolbestormers, die op gewelddadige wijze poogden het aantreden van de net verkozen president Joe Biden te voorkomen. De veroordeelden kunnen tot 20 jaar celstraf krijgen voor hun daden.

De Proud Boys zijn een zwaarbewapende neofascistische beweging die zich pal achter de voormalige president Donald Trump schaart. Volgens de aanklagers zien ze zichzelf als het „leger van Trump”. Aanklager Conor Mulroe zei in zijn slotstatement dat de Proud Boys „bereid zijn om geweld te plegen” namens Trump. De groepering houdt stevig vast aan de zogenaamde ‘Big Lie’ die Trump verkondigt: dat niet de democraat Joe Biden de verkiezingen won, maar hijzelf. Bewijs voor deze complottheorie is er niet.

Half miljoen versleutelde berichten

Dat de Proud Boys geweld niet schuwen blijkt ook uit de versleutelde berichten die de leden van de organisatie met elkaar uitwisselden rondom de bestorming van het Capitool, waarbij vijf mensen omkwamen. Tarrio, die zelf niet aanwezig was omdat hij vlak voor de bestorming was opgepakt voor een ander misdrijf, schreef op de dag van de bestorming: „Doe wat nodig is.” De volgende dag vroeg een Proud Boy wat het plan was ná de bestorming, waarop Tarrio zei: „Doe het nog een keer.” In weer een ander bericht zei hij: „Vergis je niet, wij hebben dit gedaan”, verwijzende naar de aanval.

Ondanks een overvloed aan geweldsverheerlijkende en eufemistische berichten was er geen expliciet plan van aanpak (de ‘smoking gun’) te bekennen in de half miljoen berichten die justitie verzamelde uit Proud Boys-chats. Justitie gebruikte daarom twee getuigen om de zaak tegen Tarrio en zijn kompanen alsnog hard te maken. Een Proud Boy genaamd Jeremy Bertino uit North Carolina sloot een deal met de aanklager, en vertelde tegen de jury dat de geweldscultuur en toenemende wanhoop van de Proud Boys leidden tot de uitspatting op 6 januari. Zelfs al waren er geen concrete plannen, was er volgens de getuige een impliciete afspraak tussen de groepsleden om een „totale revolutie” te ontketenen om te voorkomen dat Biden president zou worden.

‘Het was Trump’

Naast Tarrio zijn drie andere Proud Boys veroordeeld. Hun advocaten kozen uiteenlopende methoden om hen te verdedigen. Sommigen poogden aan te tonen dat er überhaupt geen complot was om het Capitool te bestormen en de overwinning van Biden ongedaan te maken. De advocaat van Tarrio daarentegen, legde de schuld neer bij het idool van de Proud Boys, Donald Trump, die lange tijd weigerde de aanvallers tot rust te manen op 6 januari, en hen opriep „keihard te vechten”.

„Het waren de woorden van Donald Trump”, zei advocaat Nayib Hassan tegen de jury. „Het was zijn woede die ten grondslag lag aan wat hier op 6 januari gebeurde in uw mooie en indrukwekkende stad. Het was niet Enrique Tarrio. Ze willen Enrique Tarrio gebruiken als zondebok voor Donald J. Trump en de werkelijke machthebbers.” Trump zelf wordt ook onderzocht in verband met de bestorming. Een panel van congresleden beschuldigde hem van het optuigen van een meerdeels complot om de verkiezingsuitslag te ondermijnen. Trump zelf noemt het onderzoek een „heksenjacht”.

De veroordeling van de Proud Boys volgt op een soortgelijke zaak. De leider en vijf andere leden van de Oath Keepers, een andere extreemrechtse zwaargewapende Amerikaanse militie, werden ook veroordeeld voor samenzwering tegen de staat.