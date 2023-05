Kan ik blijven omgaan met de ex van mijn goede vriend?

Een van mijn vrienden heeft vier jaar een relatie gehad met een leuke jongen met wie ik ook bevriend ben geraakt en die ik graag zou blijven zien. De relatie kwam voor mijn vriend onverwacht ten einde en dat heeft hem erg gekwetst, maar er is verder niets gebeurd dat niet door de beugel kan. Toch ziet mijn vriend het als verraad als ik zijn ex blijf zien. Ik heb een paar keer ‘stiekem’ met hem afgesproken, maar dat voelt niet goed. Mag ik vrienden blijven met die ex? De relatie is inmiddels al twee jaar voorbij. Vrouw, 32 (naam bekend bij de redactie)





Eigenlijk vind ik dat vrienden elkaar niet zouden moeten dwingen tot dergelijke keuzes, hoe begrijpelijk de gevoelens van verraad ook zijn. Dat zou het onderwerp moeten zijn van een gesprek. Maar als u het zelf ook ongemakkelijk vindt, zou u natuurlijk kunnen overwegen om uw oorspronkelijke vriend – want er lijkt toch wel enige hiërarchie in de vriendschap – te ontzien.

Voelt het voor uzelf als verraad? Welke vriendschap is u meer waard? Dat zijn vragen, maar het zijn alleen vragen voor uzelf. Ze mogen dunkt me niet voortkomen uit eisen van uw vriend.

Marjoleine de Vos (66)





Stiekem afspreken zal het vertrouwen geen goed doen, als uw goede vriend erachter komt. Maar hoe ziet u het zelf? Voelt u zich een verrader? Misschien is de vriendschap met de goede vriend u meer waard dat het contact met de leuke jongen, en wilt u die niet op het spel zetten. Aan de andere kant: zou u zulke eisen stellen aan een vriend? Zelfs van een partner is het nogal veel gevraagd om iemand niet meer te zien, omdat de ander door die derde persoon gekwetst is. Belangrijk is dus vooral om erachter te komen welke wederzijdse afspraken u redelijk vindt in een vriendschap. Verraad is in elk geval een groot woord. Dat kun je in een vriendschap maar één keer inzetten. Is uw goede vriend zich daarvan bewust?

Martine Kamsma (48)





Dat het ongemakkelijk is voor uw vriend kan ik wel begrijpen; al is het twee jaar geleden, het idee dat zijn ex one handshake away is, kan confronterend zijn. Dat gezegd hebbende, uw vriend mag u het niet kwalijk nemen dat u een vriendschap onderhoudt met zijn ex – daar heeft hij weinig over te zeggen. ‘Verraad’ is dramatisch aangezet, en stiekem afspreken kent uiteindelijk alleen maar verliezers. Het is niet alsof u de ene vriendschap inruilt voor de ander. Dit moet op een volwassen manier uitgepraat worden. Als beste vrienden onder elkaar zal dat vast wel lukken.

Lotfi El Hamidi (36)

Illustraties Lotte Dijkstra.