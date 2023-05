Italiaanse minister wil niet meer op bezoek in Parijs omdat een Franse minister premier Meloni beledigde

Een reis die bedoeld was om de steeds brozere relatie tussen Frankrijk en Italië aan te halen, is op het laatste moment afgezegd. Antonio Tajani, de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, besloot op het laatste moment niet in het vliegtuig naar Parijs te stappen, omdat hij vindt dat de Franse minister van Binnenlandse Zaken zijn land heeft beledigd. Dat melden internationale persbureaus donderdag. Hij doelt daarmee op kritische uitspraken die minister Gerald Darmanin heeft gedaan op de radio over de Italiaanse premier Giorgia Meloni.

Vlak voordat hij in het vliegtuig stapte hoorde Tajani Darmanin op de radio zeggen dat Meloni niet bij machte is om de migratieproblemen in haar land op te lossen en dat ze haar kiezers ten onrechte heeft doen geloven de migratiecrisis wel te kunnen beëindigen. Ook beschuldigde Darmanin haar ervan verantwoordelijk te zijn voor toegenomen aantallen migranten aan de Frans-Italiaanse grens. „De beledigingen aan het adres van de regering en Italië zijn onaanvaardbaar”, schreef Tajani vervolgens op Twitter. „Dit is niet de geest waarin gemeenschappelijke Europese uitdagingen moeten worden aangegaan.”

Frankrijk probeerde de situatie snel te sussen met een verklaring waarin het benadrukte nauw samen te willen werken met Italië, met name op het gebied van migratiestromen. Dat was niet genoeg om Tajani ervan te overtuigen over zijn boosheid heen te stappen.

Geweigerd reddingsschip

Het is niet de eerste botsing tussen de twee zeer verschillende regeringen, die vooral botsen op het gebied van migratie. In november noemde Darmanin de Italiaanse regering bijvoorbeeld „egoïstisch”, omdat ze wekenlang weigerde een Frans liefdadigheidsreddingsschip met ruim 236 migranten aan boord te laten aanmeren. „Dit zal zeer ernstige gevolgen hebben voor onze bilaterale relatie”, zei Darmanin toen.

Meloni kwam afgelopen oktober aan de macht na een campagne waarin zij en haar partij Broeders van Italië beloofden streng op te treden tegen de duizenden illegale migranten die via de Middellandse Zee in Italië aankomen. De migrantengolf in het Zuid-Europese land wordt steeds groter: in 2023 kwamen er al ruim 42.000 mensen aan, ten opzichte van 11.000 mensen in de zelfde periode een jaar eerder. Donderdag stemde het Italiaanse parlement voor een wet die de rechten van nieuwe asielzoekers inperkt en de gevangenisstraffen voor mensenhandelaren strenger maakt.

