Groei aantal internationale studenten in Nederland vlakt af

Internationale studenten kiezen nog steeds graag voor een Nederlandse hogeschool of universiteit, maar de sterke toename van de afgelopen jaren begint af te vlakken. Dit collegejaar studeren ruim 122.000 buitenlandse studenten in Nederland, een stijging van 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Maar een stuk lager groeipercentage dan de jaren daarvoor, blijkt woensdag uit cijfers van belangenorganisatie Nuffic.

Volgens Nuffic-onderzoeker Saoradh Favier was sinds 2016 sprake van een jaarlijkse groei van de internationale studentenpopulatie rond de 10 procent. Sinds 2014 lag het groeipercentage niet zo laag als in het afgelopen collegejaar, aldus Favier.

De onderzoeker spreekt ook van een „trendbreuk” als het gaat om nieuwe inschrijvingen: die bleven met een stijging van 0,4 procent nagenoeg gelijk, terwijl de groei een jaar eerder nog 15 procent behelsde. Van alle nieuwe inschrijvingen is zo’n 20 procent afkomstig van een buitenlandse student. Ruim 85.000 internationale studenten gaan momenteel naar de universiteit, minder dan de helft van dat aantal (36.682) volgt een studie aan een hogeschool.

Brexit

Volgens de belangenorganisatie zorgt de Brexit ervoor dat er een stuk minder Britse studenten in Nederland studeren. Dit jaar volgen ruim 1.800 Britten een opleiding in Nederland, een afname van 42 procent ten opzichte van periode voor de Britse uittreding uit de Europese Unie. Waar het Verenigd Koninkrijk eerder bij de tien meest voorkomende herkomstlanden zat, is het land nu gezakt naar de zeventiende plaats.

Ook andere internationale ontwikkelingen waren van invloed op de internationale studentenpopulatie. Zo leidde de Russische invasie in Oekraïne tot een stijging van het aantal Oekraïense studenten in Nederland. Die trend was al eerder ingezet, maar sinds vorig jaar versneld: ten opzichte van vorig jaar studeerden 47 procent meer Oekraïners in Nederland.

Debat

In de afgelopen twintig jaar verdubbelde het aantal buitenlandse studenten op universiteiten. De onderwijsinstellingen zagen ze graag komen, want hoe meer studenten de scholen huisvesten, hoe hogere inkomsten. Inmiddels bieden alle Nederlandse universiteiten Engelstalige opleidingen aan.

Maar de aanwas van buitenlandse studenten zorgde ook voor kritiek: het leidde tot volle collegezalen en meer werkdruk voor docenten. Daarnaast kan de populariteit van een studie onder internationale studenten ervoor zorgen dat Nederlandse studenten buiten de boot vallen. Ook zorgt de komst van internationale studenten voor meer druk op de woningmarkt.

Onlangs kondigde het kabinet maatregelen aan om de komst van internationale studenten beter te beheersen en controleren. Minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, D66) stelde een zogenoemde capaciteitsfixus voor anderstalige studenten voor, dat ervoor moet zorgen dat Nederlandse studenten niet de dupe worden van het grote aantal aanmeldingen van buitenlandse studenten.

Ook wil de minister dat hogescholen en universiteiten de Nederlandse taal bevorderen onder internationale studenten, zodat ze na hun studie in het land blijven. Dijkgraaf werkt daarvoor aan een wetsvoorstel.