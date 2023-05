We zijn vier jaar verder en nog steeds is er geen nieuw Nederlands thuis gevonden voor een tien meter hoog, drieduizend kilo zwaar standbeeld van Michael Jackson dat tot 2019 boven de parkeerplaats bij een McDonald’s in Best uittorende. Ik viel niet echt van mijn stoel van verbazing, toen ik dat las in een hallucinant bericht bij Omroep Brabant – na het zien van het spuuglelijke onding, zat ik nog wat steviger in die stoel.

Het beeld werd in 2019 na 23 jaar bij de McDonald’s weggehaald na het verschijnen van de documentaire Leaving Neverland, waarin Michael Jackson werd beschuldigd van kindermisbruik. Het is niet alsof er niet bij leven al beschuldigingen van kindermisbruik tegen Jackson waren, dus ik had al jaren eerder een gepaster uitzicht kunnen bedenken tijdens het eten van een Happy Meal, maar goed, na die documentaire was het blijkbaar pas echt ongepast. Gecanceld voordat het begrip populair werd.

De eigenaar van de McDonald’s, Peter van Gelder, heeft de afgelopen jaren tevergeefs gezocht naar een nieuwe plek voor het beeld, waarvan hij de huidige locatie al jaren geheimhoudt. Vanwege de gevoeligheid. Ik las dat Almere nog de meest serieuze kandidaat was. Natúúrlijk Almere, het grootste weeshuis van Nederland, de persoon met wie je dronken naar huis gaat bij het sluiten van de club, omdat er niemand anders meer is . „We zijn daar ook geweest. Met een aantal raadsleden hebben we een mooie plek bezocht”, aldus Van Gelder. Een „mooie plek” in Almere, een stad met meer stations dan bezienswaardigheden, ik vond het komisch, tot ik besefte dat dit de man was die drieduizend kilo Michael Jackson op zijn parkeerplaats mooi vond.

Maar wat schetste mijn verbazing, zelfs Almere wilde uiteindelijk dat beeld niet hebben. Ook niet op het plein dat nota bene naar Michael Jackson vernoemd was. Een plein met zijn naam was prima, een standbeeld ging blijkbaar te ver. Ik ging bijna voor het eerst in cancelen geloven. Want ik ben er heilig van overtuigd dat mensen als J.K. Rowling, Marco Borsato en Laurens Buijs in Almere warm zouden worden onthaald. Dus als je zelfs dáár niet meer welkom bent...

Ik bleef slechts een paar zinnen in die waan, want er bleken genoeg welwillende adoptieouders te zijn. Een discotheek ergens in Drenthe meldde zich, maar lag te ver uit het zicht voor grote groepen mensen. Vond Van Gelder dan, die de Jackson-kolos niet zomaar ergens wil stallen. Inmiddels denkt hij dat het beeld „een stille dood gestorven” is.

Dat weerhoudt ten minste één iemand er niet van het te blijven proberen. Johan Vlemmix, de Oranjeclown, wil het beeld bij zijn sterrenwacht neerzetten. Ik denk dat Michael Jackson liever gecanceld was.

