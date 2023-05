ECB kiest voor beperkte renteverhoging: 0,25 procentpunt

De Europese Centrale Bank heeft donderdag de rente met 0,25 procentpunt verhoogd teneinde de inflatie de kop in te drukken. Het momenteel belangrijkste rentetarief van de ECB, de depositorente voor banken, gaat van 3 naar 3,25 procent. Dit blijkt uit een verklaring die het ECB-bestuur vrijgaf na een vergadering in Frankfurt.

De renteverhoging is minder groot dan bij ECB-vergaderingen de afgelopen maanden gebruikelijk was. Toen ging de rente telkens omhoog met 0,5 procentpunt (in september zelfs met 0,75 procentpunt). Met de kleinere renteverhoging volgt de ECB de Amerikaanse Federal Reserve, die woensdag eveneens besloot tot een rentestap van 0,25 procentpunt. Net als de Fed legt de ECB zich niet vast op verdere renteverhogingen.

Klassieke methode

Het ophogen van de rente is de klassieke methode voor centrale banken om inflatie te bevechten. Bij een hogere rente wordt het onaantrekkelijker voor consumenten om te lenen (bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis of voor een auto). Ook bedrijven zijn duurder uit bij kredieten, bijvoorbeeld voor investeringen. Zo moet de hogere rente de economische activiteit vertragen. Uiteindelijk moet dit resulteren in lagere inflatie.

De piek in de inflatie afgelopen herfst (10,7 procent) is duidelijk achter de rug, maar tegelijk blijkt het inflatiecijfer hardnekkig. In april nam de inflatie in de eurozone zelfs een fractie toe, van 6,9 procent in maart naar 7 procent in april. Dit is ver boven de inflatiedoelstelling die de ECB hanteert: 2 procent.

De ECB zegt onder meer voor een kleinere rentestap te kiezen omdat de effecten van vorige renteverhogingen nu pas beginnen door te werken. Uit een enquête onder commerciële banken bleek dinsdag dat de kredietverlening nu flink begint terug te lopen. Daarin speelt overigens ook de bankenstress in de VS mee: hierdoor worden banken meer beducht voor risico’s.